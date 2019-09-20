الرابطة الثانية- غدا الافتتاح وتنافس تقليدي بين جرجيس وباجة و ''الجليزة'' من اجل العودة الى الرابطة الاولى

Vendredi 20 Septembre 2019



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- تفتتح بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2019-2020 يوم غد السبت باجراء مقابلات المجموعة الأولى .وينتظر ان يتجدد التنافس في المجموعة الاولى بين الثلاثي اصحاب االخبرة والذي سبق له اللعب في الرابطة المحترفة الاولى من اجل مقعد واحد يضمن العودة الى الرابطة المحترفة الاولى .ويتكون الثلاثي على الارجح بين اندية الترجي الجرجيسي والاولمبي الباجي ومستقبل قابس " الجليزة" كما ان الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة الذي كان منافسا شرسا على الصعود في الموسم الماضي سيكون مراهنا جديا خلال الموسم الجديد.في جرجيس سيكون ترجي جرجيس تحت اشراف مدربه الجديد الخبير ببطولة الرابطة الثانية عز الدين خميلة امام تحد تحقيق اول فوز على درب المراهنة على العودة الى الرابطة المحترفة الاولى عندما يستضيف النجم الرادسي .وكان الترجي الجرجيسي الذي يحمل لقبا واحدا في تاريخه عندما توج بكاس تونس عام 2005 فشل في ضمان عودته في العام الماضي الى المحترفة الاولى عندما خسر سباق المراهنة في الجولات الاخيرة لفائدة الفريق الصاعد مستقبل سليمان - ومن جهته يامل النجم الرادسي الذي يدربه الدولي السابق لطفي الروسي الى العودة بنتيجة ايجابية .ويدير اللقاء الحكم عامر الحرشاني في مساكن سيعمل هلال مساكن العائد الى سباق النخبة الثانية الى الخروج بفوز معنوي امام سكك الحديد الصفاقسي الذي خبر اللعب في الرابطة الثانية دون ان يفلح في الصعود.وسيدير القاء الحكم سفيان قطاط في سيدي بوزيد سيعمل أولمبيك سيدي بوزيد الذي يستقبل الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة على تحقيق نتيجة ايجابية على ملعبه رغم غياب الجمهور.وقد اجرى الاولمبيك تربصات مكثفة من اجل انجاح موسمه الجديد وتدارك خيبة الموسم الماضي حيث كاد ان ينزل في نهاية السباق .اما الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة الذي راهن بقوة في الصعود في نهاية الموسم الماضي لكن مهمته كات صعبة جديا امام هلال اسلابة الذي قطع الطريق امام كل المتراهنين على الصعود في مجموعته .وسيدر اللقاء الحكم مراد الجربي.في بن عروس يستقبل سبورتينغ بن عروس على ملعبه أولمبيك مدنين ويدير اللقاء الحكم مجدي بلحاج علي في قابس تبدو مهمة مستقبل قابس النازل من الرابطة المحترفة الاولى سهلة من اجل افتتاح ايجابي للموسم الجديد حيث يستقبل فريق "الجليزة "ضيفه مستقبل السبيخة الصاعد لاول مرة الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية .وكان فريق "الجليزة" فاز في اخر لقاء ودي منذ 10 ايام في جربة على جمعية جربة بنتيجة هدف لصفر سجله إلياس النجار فيما تم الغاء مقابلة كانت مقررة مع نفس الفريق منذ خمسة ايام.وخاض الفريق 7 مباريات تحضيرية مكنت المدرب سامي القفصي من اختبار عدد من اللاعبين الشبان وتجهيز الفريق على الوجه الافضل لمباراة العودة الكروية المقررة ليوم غد السبت .ومن جهته يعمل فريق مستقبل السبيخة الصاعد لأول مرة في تاريخه الى الرابطة المحترفة الثانية الى تحقيق نتيجة مطمئنة في اول ظهور "تاريخي" في بطولة النخبة الثانية .وعزز رصيده بعدد من اللاعبين .ويدربه لاعب الشبية القيروانية سابقا نور الدين النابلي واستعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية دخل مستقبل السبيخة في تربص مغلق بمركز التربصات بحمام بورقيبة وخاض مقابلات ودية خلال تربصه مع هلال شلغوم العيد الجزائري وامل حمام سوسة وقوافل قفصة.وسيدير اللقاء يوم غد في قابس الحكم علي الورهاني في باجة يجدد الأولمبي الباجي غدا رهانه من اجل الصعود بعد ان كان قريبا جدا من ذلك في الموسم الماضي ويستضيف جمعية أريانة التي بقيت نتائجها غير مستقرة في المواسم الماضية .وكان الاولمبي الباجي المعزز بعدد من لاعبي الخبرة على غرار طلال سريب وفادي الهميزي وسليم الجديد قد فاز في لقاء تحضيري ودى عل حساب النادي الرياضي بمكثر 2-0 .وسيدير لقاء يوم غد بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال الحكم حمدي السعوديوتقام مقابلات الجولة الاولى من المجموعة الثانية يوم الاحد حسب البرنامج التالي :في قفصة قوافل قفصة - جمعية جربة / الحكم عبد اللاوي فرجفي رجيش مستقبل رجيش - مستقبل المرسى / الحكم اسامة رزق اللهفي حمام سوسة أمل حمام سوسة - نادي منزل بوزلفة / الحكم وليد المنصريفي صفاقس ( ملعب 2 مارس) الملعب الصفاقسي - مستقبل القصرين / الحكم اشرف الحركاتيفي جندوبة جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل / الحكم باديس بن صالحفي ميدون جربة أمل جربة - الملعب القابسي / الحم خالد قويدر