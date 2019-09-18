مدنين: انتشال جثّة والبحث عن 3 مفقودين في عملية هجرة غير شرعية وإحباط عمليّة ثانية بجربة

Mercredi 18 Septembre 2019



وات

- انتشلت وحدات الحرس البحري بجربة من لاية مدنين، اليوم الأربعاء، جثة شخص فيما يتواصل البحث عن 3 آخرين لا زالوا في عداد المفقودين، على إثر انقلاب مركبهم في عملية هجرة غير نظامية قرب برج القسطيل بجربة، بعد خروجه ليلة أمس الثلاثاء، من سواحل القنطرة وعلى متنه 10 أشخاص، وفق ما ذكره الناطق الرسمي لاقليم الحرس البحري بالجنوب، النقيب رشيد البوزيدي.وأوضح النقيب البوزيدي، في تصريح لـ(وات)، أن انقلاب المركب، أدلى الى غرق شخص فيما نجا 6 أشخاص ولاذ 3 آخرين منهم بالفرار، مشيرا الى أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من قبل دورية الحرس البحري إبان تدخلها حين وقوع الحادثة.وبيّن ذات المصدر، انه وبحسب التحريات الاولية مع الناجين الـ3، وهم أصيلي ولاية تطاوين، تم التأكيد على غرق مرافق لهم على متن المركب، مقبل جهلم بمصير الأربعة الآخرين.من جانب آخر، ذكر البوزيدي، أن وحدات الحرس البحري بأجيم، تمكّنت صباح اليوم الأربعاء، في إطار عملية استباقية، من إحباط مخطط هجرة غير شرعية كان يعتزم أصحابها القيام بها من سواحل جربة أجيم، مضيفا أنه تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص اصيلي قابس داخل منزل باجيم، تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، إلى جانب حجز مركب مجهز بمحرك معد للإبحار و180 لترا من البنزين.