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توزر: القائمة المستقلة ''جريدنا'' تتواصل مع الناخبين في معتمدية دقاش وتقدم برنامجها المتحمور حول خلق الثروة

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
وات - واصلت القائمة المستقلة "جريدنا" المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة توزر حملتها الانتخابية الميدانية التي انطلقت الاثنين وتمّ اليوم الثلاثاء الاتصال المباشر بالناخبين في معتمدية دقاش من خلال زيارات ميدانية في المقاهي والمحلات والأحياء في دقاش المدينة وبمنطقة المحاسن إضافة الى تعليق الصور والبيان الانتخابي.

ويتمحور البرنامج الانتخابي للقائمة المرتبة الخامسة ضمن القائمات المترشحة على خلق الثروة بحسب تأكيد عمارة مساترة رئيس القائمة مبينا أن البرنامج ينطلق من خصوصية الجهة من خلال التوجه الى دعم المنظومة الاقتصادية ومراجعة منوال التنمية بولاية توزر والقيام بإصلاحات تمس ركائز الاقتصاد المحلي باعتباره يرتكز على قطاع إنتاج التمور وعلى السياحة والخدمات.
وتقترح قائمة "جريدنا" في هذا الإطار توسعة قاعدة الاقتصاد المحلي بالتوجه نحو الصناعة النظيفة بتشجيع تحويل المنتوجات الفلاحية وإعطاء قيمة مضافة للتمور فضلا عن حل الاشكال العقاري من خلال مقترح التسوية العقارية للمستغلات الفلاحية وتوفير الموارد المائية.

وترى فيما يتعلق بالقطاع السياحي ضرورة اعتبار جهة الجريد وجهة سياحية مميزة مستقلة بذاتها تتوفر على منظومة ترويجية تراعي خصوصياتها وطبيعة منتوجها السياحي واستقطاب السياح كامل السنة.

  
  
     
  
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