سيدي بوزيد: قيس سعيّد يتصدر المرتبة الأولى بالدائرة الانتخابية سيدي بوزيد

Mardi 17 Septembre 2019



وات

- تصدر المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قيس سعيد المرتبة الاولى بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد، وفق ما أكده لـ(وات)، رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد، بوجمعة المشي مساء أمس الاثنين .وأضاف بوجمعة المشي، ان الهيئة الفرعية للانتخابات استكملت عمليات الفرز الخاصة بكل المعتمديات وأسفرت النتائج فيما يتعلق بالمراتب الأولى: المرتبة الأولى قيس سعيد : 19133 صوتا -المرتبة الثانية نبيل القروي : 15954 صوتا -المرتبة الثالثة صافي سعيد: 15234 صوتا -المرتبة الرابعة عبد الفتاح مورو: 12162 صوتا - المرتبة الخامسة الهاشمي الحامدي: 11500 صوت -المرتبة السادسة عبد الكريم الزبيدي : 7909 أصوات -المرتبة السابعة يوسف الشاهد : 5169 صوتاوتمثلت النتائج الخاصة بالخمس مراتب الأولى بمختلف المعتمديات في النتائج التالية: معتمدية سيدي بوزيد الشرقية: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين8529 صوتا، وتصدر المراتب الـ5 الأولى كل من:- قيس سعيد 2026 صوتا - محمد الهاشمي الحامدي 1655 صوتا - نبيل القروي 1315 صوتا - عبد الفتاح مورو 680 صوتا -أحمد الصافي سعيد 655 صوتا معتمدية منزل بوزيان: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 7764 صوتا، واحتل المراتب الخمس الأولى : - الصافي سعيد 2073 صوتا - قيس سعيد 1654 صوتا - الهاشمي 722 صوتا -عبد الفتاح مورو 713 صوتا -نبيل القروي 695 صوتامعتمدية أولاد حفوز: عدد الاصوات المصرح بها 5921 صوتا.وجاء بالمراتب الـ5 الأولى:- نبيل القروي 1626 صوتا - قيس سعيد 1071 صوتا - محمد المرايحي 641 صوتا - الهاشمي الحامدي 585 صوتا - عبد الفتاح مورو 379 صوتا.معتمدية السعيدة: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 5372 صوتا ، وتصدر المراتب الأولى كل من :- محمد الهاشمي الحامدي 1067 صوتا - قيس سعيد 973 صوتا - عبد الفتاح مورو 675 صوتا - نبيل القروي 663 صوتا - الصافي سعيد 427 صوتامعتمدية المكناسي: عدد الأصوات المصرح بها 7176 صوتا ما أفر عن الترتيب التالي:- الصافي سعيد 2185 صوتا - قيس سعيد 1235 صوتا - عبد الفتاح مورو 847 صوتا - نبيل القروي 650 صوتا - عبد الكريم الزبيدي 423 صوتامعتمدية بئر الحفي: عدد الأصوات المصرح بها 7719 وتصدر الخمس مراتب الأولى:- نبيل القروي 1455 صوتا - قيس سعيد 1287 صوتا - الصافي سعيد 949 صوتا - الهاشمي الحامدي 936 صوتا - عبد الفتاح مورو 814 صوتامعتمدية السبالة: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 4395 صوتا وتصدر المراتب الاولى: - نبيل القروي 1285 صوتا - عبد الفتاح مورو 585 صوتا - قيس سعيد 487 صوتا -محمد لطفي المرايحي 479 صوتا - الصافي سعيد 304 أصواتمعتمدية السوق الجديد: عدد الأصوات المصرح بها 5397 وتصدر الخمس مراتب الأولى: - الصافي سعيد 1045 صوتا - قيس سعيد 960 صوتا - الهاشمي الحامدي 704 أصوات - نبيل القروي 678 صوتا - عبد الفتاح مورو 480 صوتامعتمدية جلمة : عدد الأصوات المصرح بها 7433 صوتا .وتصدر المراتب الأولى كل من:- نبيل القروي 2114 صوتا - قيس سعيد 1147 صوتا - عبد الفتاح مورو 841 صوتا - الصافي سعيد 672 صوتا - يوسف الشاهد 376 صوتامعتمدية الرقاب: عدد الأصوات المصرح بها 12053 .وتصدر المراتب الـ5 الأولى:- عبد الفتاح مورو 2201 صوتا - قيس سعيد 2127 صوتا - الهاشمي الحامدي 1831 صوتا - الصافي سعيد 1464 صوتا - نبيل القروي 979 صوتامعتمدية المزونة: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين: 7572 صوتا .وتصدر الخمس مراتب الأولى: - الصافي سعيد 2218 صوتا - عبد الكريم الزبيدي 1020 صوتا - عبد الفتاح مورو 948 صوتا - نبيل القروي 720 صوتا - قيس سعيد 686 صوتامعتمدية سيدي علي بن عون: عدد الأصوات المصرح بها بلغ 5571 صوتا.وتصدر المراتب الأولى:- الهاشمي الحامدي 1276 صوتا - نبيل القروي 796 صوتا - عبد الفتاح مورو 761 صوتا - الصافي سعيد 629 صوتا - قيس سعيد 629 صوتاسيدي بوزيد الغربية: عدد الأصوات المصرح به 21046 صوتا.وجاء الترتيب بالنسبة للخمس المترشحين الاوائل كما يلي:- قيس سعيد 4769 صوتا - نبيل القروي 2948 صوتا - الصافي سعيد 2342 صوتا - عبد الفتاح مورو 2234 صوتا - عبد الكريم الزبيدي 1778 صوتا كوثر