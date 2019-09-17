سيدي بوزيد: قيس سعيّد يتصدر المرتبة الأولى بالدائرة الانتخابية سيدي بوزيد

Mardi 17 Septembre 2019
وات - تصدر المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قيس سعيد المرتبة الاولى بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد، وفق ما أكده لـ(وات)، رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد، بوجمعة المشي مساء أمس الاثنين .
وأضاف بوجمعة المشي، ان الهيئة الفرعية للانتخابات استكملت عمليات الفرز الخاصة بكل المعتمديات وأسفرت النتائج فيما يتعلق بالمراتب الأولى: المرتبة الأولى قيس سعيد : 19133 صوتا -المرتبة الثانية نبيل القروي : 15954 صوتا -المرتبة الثالثة صافي سعيد: 15234 صوتا -المرتبة الرابعة عبد الفتاح مورو: 12162 صوتا - المرتبة الخامسة الهاشمي الحامدي: 11500 صوت -المرتبة السادسة عبد الكريم الزبيدي : 7909 أصوات -المرتبة السابعة يوسف الشاهد : 5169 صوتا
وتمثلت النتائج الخاصة بالخمس مراتب الأولى بمختلف المعتمديات في النتائج التالية: معتمدية سيدي بوزيد الشرقية: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين8529 صوتا، وتصدر المراتب الـ5 الأولى كل من:
- قيس سعيد 2026 صوتا - محمد الهاشمي الحامدي 1655 صوتا - نبيل القروي 1315 صوتا - عبد الفتاح مورو 680 صوتا -أحمد الصافي سعيد 655 صوتا معتمدية منزل بوزيان: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 7764 صوتا، واحتل المراتب الخمس الأولى : - الصافي سعيد 2073 صوتا - قيس سعيد 1654 صوتا - الهاشمي 722 صوتا -عبد الفتاح مورو 713 صوتا -نبيل القروي 695 صوتا
معتمدية أولاد حفوز: عدد الاصوات المصرح بها 5921 صوتا.وجاء بالمراتب الـ5 الأولى:
- نبيل القروي 1626 صوتا - قيس سعيد 1071 صوتا - محمد المرايحي 641 صوتا - الهاشمي الحامدي 585 صوتا - عبد الفتاح مورو 379 صوتا.
معتمدية السعيدة: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 5372 صوتا ، وتصدر المراتب الأولى كل من :
- محمد الهاشمي الحامدي 1067 صوتا - قيس سعيد 973 صوتا - عبد الفتاح مورو 675 صوتا - نبيل القروي 663 صوتا - الصافي سعيد 427 صوتا
معتمدية المكناسي: عدد الأصوات المصرح بها 7176 صوتا ما أفر عن الترتيب التالي:
- الصافي سعيد 2185 صوتا - قيس سعيد 1235 صوتا - عبد الفتاح مورو 847 صوتا - نبيل القروي 650 صوتا - عبد الكريم الزبيدي 423 صوتا
معتمدية بئر الحفي: عدد الأصوات المصرح بها 7719 وتصدر الخمس مراتب الأولى:
- نبيل القروي 1455 صوتا - قيس سعيد 1287 صوتا - الصافي سعيد 949 صوتا - الهاشمي الحامدي 936 صوتا - عبد الفتاح مورو 814 صوتا
معتمدية السبالة: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 4395 صوتا وتصدر المراتب الاولى: - نبيل القروي 1285 صوتا - عبد الفتاح مورو 585 صوتا - قيس سعيد 487 صوتا -محمد لطفي المرايحي 479 صوتا - الصافي سعيد 304 أصوات
معتمدية السوق الجديد: عدد الأصوات المصرح بها 5397 وتصدر الخمس مراتب الأولى: - الصافي سعيد 1045 صوتا - قيس سعيد 960 صوتا - الهاشمي الحامدي 704 أصوات - نبيل القروي 678 صوتا - عبد الفتاح مورو 480 صوتا
معتمدية جلمة : عدد الأصوات المصرح بها 7433 صوتا .وتصدر المراتب الأولى كل من:
- نبيل القروي 2114 صوتا - قيس سعيد 1147 صوتا - عبد الفتاح مورو 841 صوتا - الصافي سعيد 672 صوتا - يوسف الشاهد 376 صوتا
معتمدية الرقاب: عدد الأصوات المصرح بها 12053 .وتصدر المراتب الـ5 الأولى:
- عبد الفتاح مورو 2201 صوتا - قيس سعيد 2127 صوتا - الهاشمي الحامدي 1831 صوتا - الصافي سعيد 1464 صوتا - نبيل القروي 979 صوتا
معتمدية المزونة: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين: 7572 صوتا .وتصدر الخمس مراتب الأولى: - الصافي سعيد 2218 صوتا - عبد الكريم الزبيدي 1020 صوتا - عبد الفتاح مورو 948 صوتا - نبيل القروي 720 صوتا - قيس سعيد 686 صوتا
معتمدية سيدي علي بن عون: عدد الأصوات المصرح بها بلغ 5571 صوتا.وتصدر المراتب الأولى:
- الهاشمي الحامدي 1276 صوتا - نبيل القروي 796 صوتا - عبد الفتاح مورو 761 صوتا - الصافي سعيد 629 صوتا - قيس سعيد 629 صوتا
سيدي بوزيد الغربية: عدد الأصوات المصرح به 21046 صوتا.وجاء الترتيب بالنسبة للخمس المترشحين الاوائل كما يلي:
- قيس سعيد 4769 صوتا - نبيل القروي 2948 صوتا - الصافي سعيد 2342 صوتا - عبد الفتاح مورو 2234 صوتا - عبد الكريم الزبيدي 1778 صوتا كوثر
وأضاف بوجمعة المشي، ان الهيئة الفرعية للانتخابات استكملت عمليات الفرز الخاصة بكل المعتمديات وأسفرت النتائج فيما يتعلق بالمراتب الأولى: المرتبة الأولى قيس سعيد : 19133 صوتا -المرتبة الثانية نبيل القروي : 15954 صوتا -المرتبة الثالثة صافي سعيد: 15234 صوتا -المرتبة الرابعة عبد الفتاح مورو: 12162 صوتا - المرتبة الخامسة الهاشمي الحامدي: 11500 صوت -المرتبة السادسة عبد الكريم الزبيدي : 7909 أصوات -المرتبة السابعة يوسف الشاهد : 5169 صوتا
وتمثلت النتائج الخاصة بالخمس مراتب الأولى بمختلف المعتمديات في النتائج التالية: معتمدية سيدي بوزيد الشرقية: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين8529 صوتا، وتصدر المراتب الـ5 الأولى كل من:
- قيس سعيد 2026 صوتا - محمد الهاشمي الحامدي 1655 صوتا - نبيل القروي 1315 صوتا - عبد الفتاح مورو 680 صوتا -أحمد الصافي سعيد 655 صوتا معتمدية منزل بوزيان: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 7764 صوتا، واحتل المراتب الخمس الأولى : - الصافي سعيد 2073 صوتا - قيس سعيد 1654 صوتا - الهاشمي 722 صوتا -عبد الفتاح مورو 713 صوتا -نبيل القروي 695 صوتا
معتمدية أولاد حفوز: عدد الاصوات المصرح بها 5921 صوتا.وجاء بالمراتب الـ5 الأولى:
- نبيل القروي 1626 صوتا - قيس سعيد 1071 صوتا - محمد المرايحي 641 صوتا - الهاشمي الحامدي 585 صوتا - عبد الفتاح مورو 379 صوتا.
معتمدية السعيدة: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 5372 صوتا ، وتصدر المراتب الأولى كل من :
- محمد الهاشمي الحامدي 1067 صوتا - قيس سعيد 973 صوتا - عبد الفتاح مورو 675 صوتا - نبيل القروي 663 صوتا - الصافي سعيد 427 صوتا
معتمدية المكناسي: عدد الأصوات المصرح بها 7176 صوتا ما أفر عن الترتيب التالي:
- الصافي سعيد 2185 صوتا - قيس سعيد 1235 صوتا - عبد الفتاح مورو 847 صوتا - نبيل القروي 650 صوتا - عبد الكريم الزبيدي 423 صوتا
معتمدية بئر الحفي: عدد الأصوات المصرح بها 7719 وتصدر الخمس مراتب الأولى:
- نبيل القروي 1455 صوتا - قيس سعيد 1287 صوتا - الصافي سعيد 949 صوتا - الهاشمي الحامدي 936 صوتا - عبد الفتاح مورو 814 صوتا
معتمدية السبالة: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 4395 صوتا وتصدر المراتب الاولى: - نبيل القروي 1285 صوتا - عبد الفتاح مورو 585 صوتا - قيس سعيد 487 صوتا -محمد لطفي المرايحي 479 صوتا - الصافي سعيد 304 أصوات
معتمدية السوق الجديد: عدد الأصوات المصرح بها 5397 وتصدر الخمس مراتب الأولى: - الصافي سعيد 1045 صوتا - قيس سعيد 960 صوتا - الهاشمي الحامدي 704 أصوات - نبيل القروي 678 صوتا - عبد الفتاح مورو 480 صوتا
معتمدية جلمة : عدد الأصوات المصرح بها 7433 صوتا .وتصدر المراتب الأولى كل من:
- نبيل القروي 2114 صوتا - قيس سعيد 1147 صوتا - عبد الفتاح مورو 841 صوتا - الصافي سعيد 672 صوتا - يوسف الشاهد 376 صوتا
معتمدية الرقاب: عدد الأصوات المصرح بها 12053 .وتصدر المراتب الـ5 الأولى:
- عبد الفتاح مورو 2201 صوتا - قيس سعيد 2127 صوتا - الهاشمي الحامدي 1831 صوتا - الصافي سعيد 1464 صوتا - نبيل القروي 979 صوتا
معتمدية المزونة: عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين: 7572 صوتا .وتصدر الخمس مراتب الأولى: - الصافي سعيد 2218 صوتا - عبد الكريم الزبيدي 1020 صوتا - عبد الفتاح مورو 948 صوتا - نبيل القروي 720 صوتا - قيس سعيد 686 صوتا
معتمدية سيدي علي بن عون: عدد الأصوات المصرح بها بلغ 5571 صوتا.وتصدر المراتب الأولى:
- الهاشمي الحامدي 1276 صوتا - نبيل القروي 796 صوتا - عبد الفتاح مورو 761 صوتا - الصافي سعيد 629 صوتا - قيس سعيد 629 صوتا
سيدي بوزيد الغربية: عدد الأصوات المصرح به 21046 صوتا.وجاء الترتيب بالنسبة للخمس المترشحين الاوائل كما يلي:
- قيس سعيد 4769 صوتا - نبيل القروي 2948 صوتا - الصافي سعيد 2342 صوتا - عبد الفتاح مورو 2234 صوتا - عبد الكريم الزبيدي 1778 صوتا كوثر
En continu
- 07:05 ليلة 16 سبتمبر الفارقة..
- Hier 22:20 الانتخابات الرئاسية : TOP صفر فاصل
- Hier 22:01 الو بشرى .. قيس سعيد على الخط
- Hier 21:22 على هامش جنازة السيدة شادلية رحمها الله
- Hier 20:59 ماذا حدث بالتحديد..
- Hier 19:28 صُنع في تونس..
- Hier 19:10 منوبة: قيس سعيد يحتل صدارة سباق الرئاسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:54
|18:26
|15:45
|12:21
|06:03
|04:35
|
29°
|33°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|33°-26
|34°-25
|32°-24
|31°-23
|33°-25
Follow @babnet_Tunisie
(124 304) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(113 317) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(108 000) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
(103 227) تقدم قيس سعيد ونبيل القروي بعد
( 85 478) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 583) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 75 592) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 64 658) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 195) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 871) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 56 867) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 53 783) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 348) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 876) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 284) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 164) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 628) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 088) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 333) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 460) الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرف
Par:abouhamza (Tunisia )
Sur: عبير موسي تنسب قيس سعيّد للقوى المتطرّفة والظلامية وتعتبر نتائج الانتخابات فضيحة وصدمة