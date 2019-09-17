المنستير: تصدر عبد الكريم الزبيدي النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها بدائرة المنستير

Mardi 17 Septembre 2019



وات

- تصدر المترشح المستقل، عبد الكريم الزبيدي، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها لسنة 2019 بدائرة المنستير بمجموع 51 ألفا و137 صوتا، يليه قيس سعيد مترشح مستقل بـ48 ألفا و592 صوتا، ونبيل القروي عن حزب قلب تونس بـ18 ألفا و340 صوتا، وعبد الفتاح مورو عن حركة النهضة بـ17 ألفا و384 صوتا.وبلغ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت بدائرة المنستير 192 ألفا و234 ناخبا وناخبة من مجموع 324 ألفا و712 ناخبا وناخبة مرسمين بالسجل الانتخابي.1- منجي الرحوي: 704 صوتا 2- محمّد عبو: 3040 صوتا 3- عبير موسي: 11169 صوتا 4- نبيل القروي: 18340 صوتا 5- محمّد لطفي مرايحي: 6297 صوتا 6- المهدي جمعة: 9153 صوتا 7- حمادي الجبالي: 333 صوتا 8- حمة الهمامي: 692 صوت 9- محمّد المنصف المرزوقي: 1224 صوتا 10- عبد الكريم الزبيدي: 51137 صوتا 11- محسن مرزوق: 281 صوتا 12- محمّد الصغير نوري: 160 صوتا 13- محمّد الهاشمي الحامدي: 400 صوت 14- عبد الفتاح مورو: 17384 صوتا 15- عمر منصور: 225 صوتا 16- يوسف الشاهد: 7389 صوتا 17- قيس سعيد: 48592 صوتا 18- الياس الفخفاخ: 279 صوتا 19- سليم الرياحي: 172 صوتا 20- سلمة اللومي: 210 أصوات 21- سعيد العايدي: 410 أصوات 22- أحمد الصافي سعيد: 6371 صوتا 23- الناجي جلول: 710 أصوات 24- حاتم بولبيار: 120 صوتا 25- عبيد بريكي: 121 صوتا 26- سيف مخلوف: 3614 صوتا.