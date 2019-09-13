Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Issabe7  

جندوبة: عبير موسى تتعهد بإرساء مناخ سياسي وأمني مستقرين

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - اعتبرت مرشحة الحزب الحر الدستوري لرئاسيات 2019، عبير موسي، اليوم الجمعة، خلال اجتماع انتظم بساحة الجمهورية وسط مدينة جندوبة، أن النظام السياسي المنبثق عن دستور 2014 أضعف الدولة وساهم في خلق مناخ سياسي غير مستقر وهو ما يستوجب في نظرها التغيير بما يقوى الدولة ويحقق الانسجام بين مؤسساتها وتكريس دولة القانون.

وأضافت موسي، في كلمة ألقتها أمام جمع من المواطنين وأنصار حزبها، أنها ستعمل في حال انتخبت رئيسة للجمهورية على استرجاع الاقتصاد الوطني عافيته وإخراج تونس من القائمات السوداء وذلك من خلال مقاومة الفساد والتهريب وتنويع الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية وتحسين البنية التحتية وجلب فرص حقيقية للاستثمار تضمن إنقاذ تونس، مما اعتبرته حالة انهيار غير مسبوقة.


وحول تعهداتها في الملف الأمني، تعهدت عبير موسى بالعمل على تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية وتنمية المناطق الحدودية وأوضاع المتساكنين والعاملين فيها وذلك من أجل التصدي لكل أنواع الجرائم وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية.

  
  
     
  
cadre-c15159663936320b83acbb625baccca1-2019-09-13 17:51:43






0 de 0 commentaires pour l'article 189069



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 13 سبتمبر 2019 | 14 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:33 15:48 12:22 06:00 04:31
26°
 26° % 61 :الرطــوبة
تونــس 24°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-2432°-2333°-2433°-2434°-24
  • Avoirs en devises
    18425,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15914 DT        1$ =2,85983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   972,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568398363|189069 601|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires