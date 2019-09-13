جندوبة: عبير موسى تتعهد بإرساء مناخ سياسي وأمني مستقرين

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - اعتبرت مرشحة الحزب الحر الدستوري لرئاسيات 2019، عبير موسي، اليوم الجمعة، خلال اجتماع انتظم بساحة الجمهورية وسط مدينة جندوبة، أن النظام السياسي المنبثق عن دستور 2014 أضعف الدولة وساهم في خلق مناخ سياسي غير مستقر وهو ما يستوجب في نظرها التغيير بما يقوى الدولة ويحقق الانسجام بين مؤسساتها وتكريس دولة القانون.
وأضافت موسي، في كلمة ألقتها أمام جمع من المواطنين وأنصار حزبها، أنها ستعمل في حال انتخبت رئيسة للجمهورية على استرجاع الاقتصاد الوطني عافيته وإخراج تونس من القائمات السوداء وذلك من خلال مقاومة الفساد والتهريب وتنويع الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية وتحسين البنية التحتية وجلب فرص حقيقية للاستثمار تضمن إنقاذ تونس، مما اعتبرته حالة انهيار غير مسبوقة.
وحول تعهداتها في الملف الأمني، تعهدت عبير موسى بالعمل على تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية وتنمية المناطق الحدودية وأوضاع المتساكنين والعاملين فيها وذلك من أجل التصدي لكل أنواع الجرائم وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية.
وأضافت موسي، في كلمة ألقتها أمام جمع من المواطنين وأنصار حزبها، أنها ستعمل في حال انتخبت رئيسة للجمهورية على استرجاع الاقتصاد الوطني عافيته وإخراج تونس من القائمات السوداء وذلك من خلال مقاومة الفساد والتهريب وتنويع الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية وتحسين البنية التحتية وجلب فرص حقيقية للاستثمار تضمن إنقاذ تونس، مما اعتبرته حالة انهيار غير مسبوقة.
وحول تعهداتها في الملف الأمني، تعهدت عبير موسى بالعمل على تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية وتنمية المناطق الحدودية وأوضاع المتساكنين والعاملين فيها وذلك من أجل التصدي لكل أنواع الجرائم وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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