العجز التجاري لتونس يرتفع الى 12,8 مليار دينار خلال 8 اشهر الاولي من سنة 2019

Lundi 09 Septembre 2019



وات

صادرات اغلب القطاعات في ارتفاع

مشتريات تونس من الغاز الطبيعي في ارتفاع

- ارتفع العجز التجاري لتونس، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2019 ، الى 12864,1 مليون دينار مقابل 12160,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2018 وفق بيانات للمعهد الوطني للاحصاء.وتأتي هذه النتائج في وقت اشار فيه المعهد في نشريته حول التجارة الخارجية بالاسعار القارة لشهر اوت 2019 الى تحسن الصادرات بنسبة 12 بالمائة مع موفي 2019 ( 29523,7 مليون دينار) مقابل 20,2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018 ( 26358,8 مليون دينار) .وارتفعت واردات تونس ، مع موفي أوت 2019، بنسبة 10 بالمائة ( 42387,9 مليون دينار) مقابل 20,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018( 38519,2 مليون دينار).وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب1,3 نقطة مقارنة بالاشهر الثمانية الاولي من سنة 2018 اذ بلغت 69,7 بالمائة مقابل 68,4 مليون دينار وفق نفس البيانات.وتطورت الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 14,8 بالمائة مقابل 17,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018 في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 11,4 بالمائة مقابل 24,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018 .وتبرز نتائج التجارة الخارجية ، تحت النظام العام ، ارتفاعا على مستوى الصادرات بنسبة 4,7 بالمائة مقابل 29,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018 وسجلت الواردات زيادة بنسبة 9,4 بالمائة مقابل 18,5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018 .ارجع المعهد تحسن الصادرات الى تاثير جل القطاعات على غرار الفسفاط الذي ارتفع بنسبة 19,1 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 16,6 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 9,6 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الاخرى بنسبة 21,4 بالمائة.وانخفضت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 12,9 بالمائة نتيجة تراجع مبيعات زيت الزيتون ( 954,4 مليون دينار مقابل 1590,3 مليون دينار).وارتفعت واردات تونس بنسبة 10 بالمائة تحت تاثير اغلب القطاعات منها مواد الطاقة التي زادت بنسبة 23,6 بالمائة نتيجة الزيادة في مشتريات البلاد من الغاز الطبيعي ( 2533,6 مليون دينار مقابل 1476,8 مليون دينار.وزادت واردات مواد التجهيز بنسبة 15,7 بالمائة والمواد الاولية والفسفاطية بنسبة 8,1 بالمائة والمواد الفلاحية والغذائية الاساسية بنسبة 5 بالمائة 5 بالمائة.