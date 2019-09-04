عبير موسي تعطي بمدينة الفحص إشارة انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية للحزب الدستوري الحر بدائرة زغوان

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- أعطت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء بمدينة الفحص إشارة انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية للحزب بدائزة زغوان وذلك خلال إشرافها على اجتماع شعبي حضره عدد من الأنصار من قيادات وقواعد الحزب بالجهة .. و ذكرت في تصريح إعلامي أنها ستقوم في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية ، على إقرار سياسة أمنية ودفاعية تؤدي إلى استقرار البلاد وتأمين حدودها وتفكيك منظومة الارهاب مع احترام حقوق الانسان ، وعلى توظيف صلاحيات الرئيس لاستجلاب الاستثمارات الخارجية والمشاريع الكبرى القادرة على امتصاص البطالة وذات قدرة تنافسية وتشغيلية عالية وذلك من خلال ترسيخ ديبلوماسية اقتصادية ناجعة ونشيطة تفتح الآفاق للتونسيين وقادرة على تخليص تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية .أما على مستوى السياسة الخارجية فقد أكدت عبيرموسي أنها ستعمل على إعادة العلاقةا مع سوريا وتكثيف الحضور الديبلوماسي مع ليبيا وتوطيد العلاقة مع الجزائر كخيار ثابت للحزب في دعم وحدة المغرب العربي مع الانفتاح أكثر على الفضاء الافريقي وتعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي .وأشارت في جانب آخر أنها ستقوم بتغيير الدستور والنظام السياسي الحالي الذي ساهم حسب تقديرها في تشتيت مواقع القرار وأضعف مؤسسات الدولة .وعبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في بداية تصريحها عن استيائها من الهيئة العليا المستقلة من الاضطراب الحاصل بين رزنامة الحملات الانتخابية والمواعيد الاعلامية للمترشحين مما ساهم في تأخير عدد من أنشطة الأحزاب.