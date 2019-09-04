عبد الكريم الزبيدى: أنا رجل فعل وإنجاز ولن أطلق وعودا غير قابلة للتحقيق

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- قال عبد الكريم الزبيدى، المترشح المستقل للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إنه رجل فعل وإنجاز وليس مجرد إطلاق شعارات وإنه لن يطلق وعودا لا يمكنه تحقيقها، مؤكدا أنه سيعمل على تكريس اقتصاد اجتماعي. وأضاف أنه سيعمل على "تحقيق الأمن القومي بمعناه الشامل وعلى أن تكون الدبلوماسية في خدمة الإقتصاد"، وذلك في تصريح لمراسلة (وات) بباجة، اليوم الأربعاء خلال زيارة إلى أسواق مدينة باجة.وجاب الزبيدي وأنصاره جزءا من شارع الحبيب بورقيبة وساحة 14 جانفي وسوق خيرالدين باشا ونهج فرحاد حشاد بمدينة باجة.كما قام بجولة في الأسواق العتيقة لمدينة تستور، مرفوقا بعدد هام من الشباب الذين يرتدون قمصانا تحمل رقم مرشّحهم ويرددون شعارات حملته. وتمّ توزيع البيان الإنتخابي الذي جاء تحت شعار "الوفاء لتونس، الوفاء للوطن".ويتضمن ست نقاط ومنها "صيانة هيبة الدولة وسيادتها القائمة على هيبة الشعب وحقوقه في التنمية والعدالة والرفاه والعمل على صيانة الأمن والعمل مع الحكومة لدفع التنمية وصيانة الحريات العامة ودعم مكاسب المرأة والعمل على إشعاع تونس دوليا".يُذكر أن الزبيدي أطلق اليوم حملته الإنتخابية من منطقة الشمال الغربي.