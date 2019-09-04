رئاسية 2019: سلمى اللومي تزور مقام السيدة المنوبية في منوبة

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- أدت مرشحة حزب أمل تونس للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سلمى اللومي الرقيق، اليوم الاربعاء، زيارة الى ولاية منوبة في إطار حملتها الانتخابية، استهلتها بزيارة الى مقام السيدة المنوبية وتلاوة الفاتحة على روحها الطاهرة، والحديث مع وكيلة المقام حول النقائص التي يعاني منها مقر المقام.كما أدت اللومي زيارة قصيرة الى مقر الحملة المحلي بالجديدة، الذي سرعان ما غادرته ورفضت تدشينه، وسط استياء من المواطنين وقواعد الحزب، الذين أكدوا أنه تم تسويغه في آجال قصيرة وحسب الامكانيات المادية المتوفرة لديهم.يذكر ان برنامج زيارة اللومي الى ولاية منوبة، كان يشمل افتتاح المقر الجهوي للحملة بمنوبة المدينة، ولقاء بإطارات الحزب والمواطنين وثلة من الفلاحين والنساء العاملات في القطاع الفلاحي، والقيام بجولة دعائية بالسوق الاسبوعية بمنطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل، وهو ما لم تلتزم به المترشحة.واعتبرت عضو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات سماح المدوري، أن نشاط اللومي في جزئه المتعلق بزيارة مقام السيدة المنوبية، هو نشاط انتخابي غير معلن، وستقوم الهيئة بتحرير مخالفة حزبية في حق المترشحة بسبب عدم اعلامها الهيئة مسبقا (قبل 48 ساعة) بتنظيم هذا النشاط.يشار الى انه لم يتسن لمراسلة (وات) بمنوبة، الحصول على رد من القائمين على الحملة بخصوص اسباب مغادرة اللومي لمقر الحملة المحلي بالجديدة رغم اجراء عديد الاتصالات.كما تبين عدم وجود تنسيقية جهوية للحزب يمكن الاتصال بها، حيث اكتفت المشرفة الإعلامية على الحملة بالتأكيد على ان ارتباطات المترشحة جعلتها تستعجل المغادرة دون إنهاء برنامج الزيارة، ودون الإدلاء بتصريحات اعلامية لممثلي وسائل الاعلام الذين قدموا لتغطية نشاط المترشحة.