المهدية: تسجيل 6 اخلالات في اليومين الأولين من الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسية

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - رفعت الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية، في اليومين الأولين للحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، 6 مخالفات، وذلك وفق ما أكده لـ(وات)، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات، قيس القحاز.
وسجّل أعوان الإدارة الفرعيّة للإنتخابات، في اليم الثاني من الحملة، 3 محاضر في حق المرشح الهاشمي الحامدي بسبب تنظيم 3 اجتماعات غير مرخص فيها في كل من الجم والسواسي.
فيما طالت مخالفة أخرى، خلال نفس اليوم، المرشح حمّة الهمامي على خلفية وجود ملصقة تحمل صورته وبيانه الانتخابي في مكان غير مخصص للتعليق.
يذكر أن الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية كانت قد رفعت، في اليوم الأول، مخالفتان للمرشح يوسف الشاهد بسبب عدم تأشير المعلقات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والثانية بسبب عدم وضع الصورة والبيان الانتخابي في المكان المخصص للمرشح.
وسجّل أعوان الإدارة الفرعيّة للإنتخابات، في اليم الثاني من الحملة، 3 محاضر في حق المرشح الهاشمي الحامدي بسبب تنظيم 3 اجتماعات غير مرخص فيها في كل من الجم والسواسي.
فيما طالت مخالفة أخرى، خلال نفس اليوم، المرشح حمّة الهمامي على خلفية وجود ملصقة تحمل صورته وبيانه الانتخابي في مكان غير مخصص للتعليق.
يذكر أن الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية كانت قد رفعت، في اليوم الأول، مخالفتان للمرشح يوسف الشاهد بسبب عدم تأشير المعلقات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والثانية بسبب عدم وضع الصورة والبيان الانتخابي في المكان المخصص للمرشح.
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