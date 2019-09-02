انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية بباجة واقل من ربع المترشحين فقط يقومون بتعليق صورهم وبياناتهم الانتخابية بمدينة باجة

Lundi 02 Septembre 2019
وات - انطلقت بولاية باجة الحملة الانتخابية لعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها المزمع اجراؤها يوم 15 سبتمبر الجاري وقد لاحظ مكتب ية"وات" بباجة ان اقل من ربع المترشحين قاموا فى اليوم الاول بتعليق صورهم وبياناتهم الانتخابية فى الاماكن المخصصة لها بمدينة باجة حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم منهم.
وقد قام 6 مترشحين من ضمن 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية بوضع صورهم وبياناتهم بعدد من جدران وانهج المدينة وهم حسب الارقام من الاصغر الى الاكبر منجي الرحوى وحمة الهمامي وعبد الكريم الزبيدى وعبد الفتاح مورو ويوسف الشاهد وعبيد البريكي .
وقد قام 6 مترشحين من ضمن 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية بوضع صورهم وبياناتهم بعدد من جدران وانهج المدينة وهم حسب الارقام من الاصغر الى الاكبر منجي الرحوى وحمة الهمامي وعبد الكريم الزبيدى وعبد الفتاح مورو ويوسف الشاهد وعبيد البريكي .
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Par:essoltan (France )
Sur: السيرة الذاتية للمترشح حمّة الهمامي