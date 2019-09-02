Radio Babnet Tunisie On Air: Saba7 - Zai Al Assal  

انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية بباجة واقل من ربع المترشحين فقط يقومون بتعليق صورهم وبياناتهم الانتخابية بمدينة باجة

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
وات - انطلقت بولاية باجة الحملة الانتخابية لعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها المزمع اجراؤها يوم 15 سبتمبر الجاري وقد لاحظ مكتب ية"وات" بباجة ان اقل من ربع المترشحين قاموا فى اليوم الاول بتعليق صورهم وبياناتهم الانتخابية فى الاماكن المخصصة لها بمدينة باجة حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم منهم.
وقد قام 6 مترشحين من ضمن 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية بوضع صورهم وبياناتهم بعدد من جدران وانهج المدينة وهم حسب الارقام من الاصغر الى الاكبر منجي الرحوى وحمة الهمامي وعبد الكريم الزبيدى وعبد الفتاح مورو ويوسف الشاهد وعبيد البريكي .


  
  
     
  
cadre-990cdccc1100e0afef4eadb62e552ec8-2019-09-02 21:10:20






0 de 0 commentaires pour l'article 188350



Présidentielles 2019
En continu

انتهاء أوسو

الاثنين 02 سبتمبر 2019 | 3 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:19 18:49 15:58 12:26 05:51 04:20
25°
 25° % 83 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
25°-2529°-2329°-2329°-2328°-22
  • Avoirs en devises
    17463,2

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,16950 DT        1$ =2,87216 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   992,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567459410|188350 531|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires