المهدية: الهيئة الفرعية للانتخابات تنتدب 44 عون مراقبة للحملة الانتخابية

Jeudi 29 Août 2019



وات

- يؤدي 44 عون مراقبة للحملة الانتخابية، تم انتدابهم من قبل الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية مؤخرا، اليمين أمام محكمة الناحية بالجهة غدا الجمعة 30 أوت، وفق ما صرح به رئيس الإدارة الفرعية قيس القحاز في تصريح إعلامي.وأوضح القحاز، في هذا السياق، أن الأعوان الذين تم انتجابهم تلقوا تكوينا مخصوصا في مجالي الأنشطة والتمويل خلال الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية، ولاحظ أن الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية قد أتمت عملية انتداب أعضاء مكاتب الاقتراع واختارت 2071 عضوا من بين 6000 مطلب تلقته الإدارة.وبين أنه سيتم توزيع هؤلاء الأعضاء على 175 مركزا و508 مكاتب اقتراع، فيما سيجري نشر أسمائهم يوم 1 سبتمبر 2019 بمقر الإدارة الجهوية للانتخابات بالمهدية، وأضاف أن الإدارة سجلت 13 انسحاب لأعضائها منها انسحاب خلال فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية و5 خلال فترة البت و7 بعد صدور قرارات البت النهائي وقد تم تعويضهم.يشار إلى أن عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالمهدية بلغ 48 قائمة منها 23 حزبية و15 قائمة مستقلة و10 قائمات ائتلافية.