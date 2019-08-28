نابل: 7 ملايين دينار لتنفيذ مشروع تهيئة حي البرنوصة بدار شعبان الفهري (رئيسة البلدية)

Mercredi 28 Août 2019



وات

- أعلنت رئيسة بلدية دار شعبان الفهري، سعيدة الصيد، في تصريح لـ(وات)، أن البلدية تقدمت خطوات هامة في الاعداد لانطلاق تنفيذ مشروع تهيئة حي البرنوصة، الذي رصدت له اعتمادات بـ7 ملايين دينار، كانت تحصلت عليها في شكل هبة من البنك الدولي، ضمن البرنامج الخصوصي لتهذيب الاحياء الشعبية.وأبرزت الصيد، أن الأشغال ستنطلق قبل موفى هذه السنة على أن يكون المشروع جاهزا بمختلف مكوناته سنة 2021، مشيرة إلى أن هذا المشروع "سيحدث نقلة نوعية في حياة قرابة 17 ألف ساكن بهذا الحي وسيساهم في تغيير وجه المدينة بالنظر الى تكامل عناصره"، وفق تعبيرها.وبيّنت، أن المشروع يقوم على 3 مكونات أساسية، أولها تهذيب أنهج منطقة البرنوسة وإعادة تهيئتها باعتمادات جملية تقدر بـ4 ملايين دينار، وثانيها اعادة تهيئة السوق البلدي بـ750 الف دينار، وثالثها بناء فضاء متعدد الوظائف تضم مأوى ومحلات تجارية ومكاتب وقاعة مؤتمرات وأفراح، بتكلفة جملية تقدر بـ2 مليون و250 ألف دينار على مساحة 2500 متر مربع بمكان المسلخ البلدي القديم الذي تمت إزالته مؤخرا للغرض.وذكرت، أنه سيتم في إطار زيارة ستؤديها رفقة 4 من أعضاء المجلس البلدي الى الولايات المتحدة الامريكية بداية سبتمبر القادم، العمل على بحث تمويلات لـ4 مشاريع كبرى ذات أولوية كان المجلس قد حددها مسبقا، ملاحظة أن هذه الزيارة تتنزل ضمن برنامج تبادل الزيارات بين رؤساء بلديات البلدين (تونس والولايات المتحدة الامريكية) لدعم الحوكمة والتشاركية، خاصة بعد أن حضي ملف بلدية دار شعبان الفهري بالموافقة.وتشمل المشاريع، إعادة تهيئة مقام الولي الصالح سيدي زين الدين وبعض الاحياء المجاورة، وإعادة تهيئة مقر المكتبة المهمل حاليا، بالاضافة الى مشروع احداث كرنيش ومسلك صحي بالجهة المحاذية لوادي سيدي موسى في اتجاه البحر، ومشروع في مجال التكنولوجيات الرقمية يخص الجغرفة الرقمية (بنك معطيات) لدار شعبان الفهري.وأضافت رئيسة البلدية، انه سيتم قبل موفى هذه السنة الانطلاق في توسعة شارع محمد السويسي (طريق الليدو) باعتمادات قدرت بـ800 الف دينار والانطلاق في مشاريع للانارة العمومية بتكلفة تفوق 1 مليون دينار، فضلا عن تخصيص 50 الف دينار لتهيئة مقبرة دار شعبان الفهري.وسيتم أيضا وفق ذات المصدر، تغليف الملعب الرياضي المغطى بأرضية خشبية بتكلفة تصل الى 300 ألف دينار خلال الاسبوعين القادمين الانطلاق، علاوة على انطلاق البلدية مباشرة بعد عيد الاضحى في جهر بالوعات وقنوات تصريف مياه الامطار للتوقي من مخاطر أمطار الخريف، وإنجاز جملة من التدخلات بالتعاون مع وكالة التعمير لجهر الاودية.