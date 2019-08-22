علي العريض: كل منتم لحركة النهضة ترشح في قائمة مستقلة يخالف بذلك ساسة الحركة وسيكون مصيره التجميد

Jeudi 22 Août 2019
وات - اعتبر عضو المكتب السياسي والنائب الثاني لرئيس حركة النهضة، علي العريض، ان كل منتم للحركة اودع ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمة مستقلة يعد مخالفا لسياسة الحركة وسيعرض نفسه للاجراءات التاديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحركة وهي تجميد انتمائه لها .
وشدد في تصريح لـ (وات) مساء اليوم الخميس، خلال اشرافه على لقاء بالهياكل الجهوية والمحلية بمنوبة على ان مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و المقررة منتصف الشهر المقبل، هو عبد الفتاح مورو، وان للنهضة قائمة وحيدة عن كل دائرة انتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في السادس من اكتوبر 2019 موضحا ان تلك القائمات تم انتخابها ضمن هياكل الحركة الداخلية ووفق اسس الديمقراطية والشفافية.
واعلنت حركة النهضة منذ فترة عن ترشيحها لقائمات انتخابية في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.
واضاف العريض ان اي مترشح من حركة النهضة يرأس قائمة انتخابية للتشريعيات المقبلة او ضمن تركيبتها فانما هو ينافس الحركة مثلما ينافسها اي حزب آخر كما انه يشتت الاصوات الموجهة للحركة، محذرا في هذا السياق من مغالطة هؤلاء المترشحين للناخبين بادعاء قربهم من حركة النهضة او انتمائهم لها.
واعتبر ان اصرار البعض على التاكيد على انتماء هذه القائمات الانتخابية للنهضة هو "جانب من حملة التشكيك المتواصلة في الحركة" ، مؤكدا ان اي حزب يتقدم بقائمتين انتخابيتين في الدائرة الواحدة يبحث عن الخسارة بالاساس مستشهدا بتجربة النهضة في الانتخابات التشريعية 2014 والتي اضاعت فيها الحركة حسب تصريحه ما لايقل عن ثلاث نواب بسبب بعض القائمات المستقلة التي شتتت اصوات الناخبين،حسب تعبيره .
وشدد في تصريح لـ (وات) مساء اليوم الخميس، خلال اشرافه على لقاء بالهياكل الجهوية والمحلية بمنوبة على ان مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و المقررة منتصف الشهر المقبل، هو عبد الفتاح مورو، وان للنهضة قائمة وحيدة عن كل دائرة انتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في السادس من اكتوبر 2019 موضحا ان تلك القائمات تم انتخابها ضمن هياكل الحركة الداخلية ووفق اسس الديمقراطية والشفافية.
واعلنت حركة النهضة منذ فترة عن ترشيحها لقائمات انتخابية في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.
واضاف العريض ان اي مترشح من حركة النهضة يرأس قائمة انتخابية للتشريعيات المقبلة او ضمن تركيبتها فانما هو ينافس الحركة مثلما ينافسها اي حزب آخر كما انه يشتت الاصوات الموجهة للحركة، محذرا في هذا السياق من مغالطة هؤلاء المترشحين للناخبين بادعاء قربهم من حركة النهضة او انتمائهم لها.
واعتبر ان اصرار البعض على التاكيد على انتماء هذه القائمات الانتخابية للنهضة هو "جانب من حملة التشكيك المتواصلة في الحركة" ، مؤكدا ان اي حزب يتقدم بقائمتين انتخابيتين في الدائرة الواحدة يبحث عن الخسارة بالاساس مستشهدا بتجربة النهضة في الانتخابات التشريعية 2014 والتي اضاعت فيها الحركة حسب تصريحه ما لايقل عن ثلاث نواب بسبب بعض القائمات المستقلة التي شتتت اصوات الناخبين،حسب تعبيره .
En continu
- 22:18 الصدق قبل الكاريزما
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:37
|19:04
|16:06
|12:29
|05:42
|04:08
|
27°
|26°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|26°-25
|35°-24
|34°-24
|34°-25
|38°-26
Follow @babnet_Tunisie
( 89 594) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 375) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 090) كلات بعضها ..
( 75 632) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 66 962) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 857) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 528) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 894) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 216) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 455) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 146) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 569) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 480) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 931) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 857) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 619) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 380) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 372) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 197) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 175) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
Par:tuttifrutti (Singapore )
Sur: الزبيدي يُبدع من جديد : سأحمل معي إلى قرطاج 3 أشياء، صورة وكتاب والحاجة الثالثة ما نعرفهاش...