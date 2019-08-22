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الرابطة 1 : الليبي انيس سلتو يعود الى صفوف النجم الساحلي

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
وات - اعلنت ادارة النجم الرياضي الساحلي اثر اجتماعها المنعقد اليوم الخميس عن اعادة اللاعب الليبي انيس سلتو الى صفوف الفريق حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للنجم على فايسبوك .

واوضح النجم بالقول " بعد اجتماعه مع ادارة النادي وبعد التشاور مع الاطار الفني للفريق تقرر عودة المهاجم الليبي انيس سلتو الى النجم بعد تجربة مع اهلي طرابلس ".


واستعدادا لمختلف المواعيد المحلية والقارية والاقليمية التي تنتظره على امتداد الموسم القادم وعلى راسها دوري ابطال افريقيا والبطولة العربية كاس محمد السادس عزز فريق جوهرة الساحل صفوفه خلال المركاتو الصيفي بعدد من اللاعبين على غرار الليبي مهند عيسى (25 سنة) الذي امضى عقدا مع الفريق لمدة 3 مواسم .

كما جدد عقود كل من إيهاب المساكني لمدة موسم واحد أي لغاية 30 جوان 2021 وصدام بن عزيزة وزياد بوغطاس لمدة موسم واحد أي الى غاية 30 جوان 2022 .
واستعاد الفريق كذلك لاعبه السابق حمزة لحمر بعد تجربة قصيرة قادته الى نادي الكويت الكويتي.
ويذكر ان فريق جوهرة الساحل يحل ضيفا في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على الوافد الجديد هلال الشابة.
ويواجه بعد غد السبت فريق حافيا كوناكري الغيني في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بملعب "بن جنات" بمدينة المنستير س 19 .
وكان النجم خسر ذهابا في كوناكري 2/1 .

  
  
     
  
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