الشاهد يعلن عن تفويض صلاحياته إلى الوزير كمال مرجان إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية

Jeudi 22 Août 2019
وات - أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المترشح للانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس، عن تفويض صلاحياته كرئيس حكومة الى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية.
وقال الشاهد، في كلمة متلفزة توجه بها الى التونسيين وبثتها القناة الوطنية الأولى على الساعة السادسة مساء، إنه قرر عملا بأحكام الفصل 92 من الدستور تفويض صلاحياته إلى الوزير كمال مرجان الى غاية انتهاء الحملة الانتخابية للرئاسية السابقة لأوانها، التي تنتهي يوم 13 سبتمبر المقبل .
وأوضح أن الدستور يسمح لرئيس الحكومة بالترشح للانتخابات وهو في منصبه، مؤكدا أنه اتخذ قرار تفويض صلاحياته لأحد أعضاء حكومته "عن قناعة " ولأنه يريد أن يحصل على ثقة الناخبين التونسيين "بامكانياته الخاصة وبدعم من المساندين له"، حسب تعبيره.
ويوسف الشاهد هو أحد المترشحين للسباق الانتخابي الرئاسي الى جانب 25 مترشحا آخرين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخبات قبول ملفاتهم في انتظار إجازة ملفات مرشحين آخرين تقدموا بطعون في الغرض الى القضاء الإداري.
ويشار إلى أن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية كمال مرجان هو رئيس المجلس الوطني لحزب تحيا تونس الذي يترأسه يوسف الشاهد.
وقال الشاهد، في كلمة متلفزة توجه بها الى التونسيين وبثتها القناة الوطنية الأولى على الساعة السادسة مساء، إنه قرر عملا بأحكام الفصل 92 من الدستور تفويض صلاحياته إلى الوزير كمال مرجان الى غاية انتهاء الحملة الانتخابية للرئاسية السابقة لأوانها، التي تنتهي يوم 13 سبتمبر المقبل .
وأوضح أن الدستور يسمح لرئيس الحكومة بالترشح للانتخابات وهو في منصبه، مؤكدا أنه اتخذ قرار تفويض صلاحياته لأحد أعضاء حكومته "عن قناعة " ولأنه يريد أن يحصل على ثقة الناخبين التونسيين "بامكانياته الخاصة وبدعم من المساندين له"، حسب تعبيره.
ويوسف الشاهد هو أحد المترشحين للسباق الانتخابي الرئاسي الى جانب 25 مترشحا آخرين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخبات قبول ملفاتهم في انتظار إجازة ملفات مرشحين آخرين تقدموا بطعون في الغرض الى القضاء الإداري.
ويشار إلى أن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية كمال مرجان هو رئيس المجلس الوطني لحزب تحيا تونس الذي يترأسه يوسف الشاهد.
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- Hier 22:21 التناقض الفاضح للشاهد !
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: الشاهد يعلن عن تفويض صلاحياته إلى الوزير كمال مرجان إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية