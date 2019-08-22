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الانتخابات الرئاسية 2019.. المحكمة الإدارية تلغى 4 قرارات لهيئة الانتخابات

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
وات - صرحت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية الى حد اليوم الخميس ب12 حكما في ما يتعلق بالطعون المقدمة من قبل مترشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ملفاتهم.

وقررت الدوائر وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابرى ل(وات)، الغاء 4 قرارات رفض ترشح كانت قد أعلنت عنها هيئة الانتخابات، وأذنت لها بالتصحيح، مبينا أن المترشحين المعنيين هم الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة تفحصت المؤيدات التى تتعلق بالإشكاليات القانونية حول احتساب التزكيات الشعبية وبشرعيتها ، واعتبرت أن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاطئة.

كما رفضت المحكمة طعنين اثنين شكلا لخلل اجرائي، و6 طعون أخرى أصلا.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الادارية غدا الجمعة النظر في مطالب الطعون الثلاثة المتبقية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتى ستجرى يوم 15 سبتمبر القادم، وكذلك في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية التى ستجرى يوم 6 اكتوبر 2019.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد أعلنت عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية ورفض 71 مطلب من بين 97 مطلب ترشح.


  
  
     
  
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