سيدي بوزيد: الهيئة الفرعية للانتخابات تتلقى 22 اعتراضا على تزكيات مترشحين للرئاسية

Jeudi 22 Août 2019



وات

- تلقت الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد الى حدود امس الاربعاء، 22 اعتراضا على تزكيات المترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك حسب ما اكده بوجمعة مشي رئيس الهيئة في تصريح ل(وات).وبين مشي ان الاعتراضات تتعلق ب10 مترشحين مقبولين اوليا للانتخابات الرئاسية، اكد اصحابها انهم فوجئوا بوجود أسمائهم ضمن قائمة المزكين للمترشحين للانتخابات الرئاسية دون علمهم، واشار الى ان المعترضين قدموا في الان نفسه شكايات الى وكالة الجمهورية التي ستتأكد من صحتها لتقوم الهيئة العليا للانتخابات باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.من جهة اخرى، وبخصوص الانتخابات التشريعية، اوضح بوجمعة مشي ان العدد النهائي للقائمات المقبولة بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد بعد انقضاء اجال الاعتراضات، بلغ 73 قائمة منها 46 مستقلة و22 حزبية و5 قائمات ائتلافية.