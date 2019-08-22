سيدي بوزيد: الهيئة الفرعية للانتخابات تتلقى 22 اعتراضا على تزكيات مترشحين للرئاسية

Jeudi 22 Août 2019
وات - تلقت الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد الى حدود امس الاربعاء، 22 اعتراضا على تزكيات المترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك حسب ما اكده بوجمعة مشي رئيس الهيئة في تصريح ل(وات).
وبين مشي ان الاعتراضات تتعلق ب10 مترشحين مقبولين اوليا للانتخابات الرئاسية، اكد اصحابها انهم فوجئوا بوجود أسمائهم ضمن قائمة المزكين للمترشحين للانتخابات الرئاسية دون علمهم، واشار الى ان المعترضين قدموا في الان نفسه شكايات الى وكالة الجمهورية التي ستتأكد من صحتها لتقوم الهيئة العليا للانتخابات باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
من جهة اخرى، وبخصوص الانتخابات التشريعية، اوضح بوجمعة مشي ان العدد النهائي للقائمات المقبولة بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد بعد انقضاء اجال الاعتراضات، بلغ 73 قائمة منها 46 مستقلة و22 حزبية و5 قائمات ائتلافية.
وبين مشي ان الاعتراضات تتعلق ب10 مترشحين مقبولين اوليا للانتخابات الرئاسية، اكد اصحابها انهم فوجئوا بوجود أسمائهم ضمن قائمة المزكين للمترشحين للانتخابات الرئاسية دون علمهم، واشار الى ان المعترضين قدموا في الان نفسه شكايات الى وكالة الجمهورية التي ستتأكد من صحتها لتقوم الهيئة العليا للانتخابات باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
من جهة اخرى، وبخصوص الانتخابات التشريعية، اوضح بوجمعة مشي ان العدد النهائي للقائمات المقبولة بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد بعد انقضاء اجال الاعتراضات، بلغ 73 قائمة منها 46 مستقلة و22 حزبية و5 قائمات ائتلافية.
En continu
- Hier 22:21 التناقض الفاضح للشاهد !
- Hier 18:01 افتتاح الدورة 19 لمهرجان الجاز بطبرقة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:37
|19:04
|16:06
|12:29
|05:42
|04:08
|
34°
|34°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|34°-24
|35°-24
|35°-24
|34°-25
|39°-26
Follow @babnet_Tunisie
( 89 572) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 347) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 083) كلات بعضها ..
( 71 506) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 66 951) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 846) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 513) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 882) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 197) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 393) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 139) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 557) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 446) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 894) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 849) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 382) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 360) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 356) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 186) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 164) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
Par:mongi (Tunisia )
Sur: زهير مخلوف: نبيل القروي أشبه بعمر الخطاب فحتى إن أخطأ فالإسلام يجب ما قبله