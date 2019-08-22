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سوسة: غرق شاب بالميناء التجاري

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
باب نات - أكد كاتب عام النقابة الأساسية للحماية المدنية بسوسة رجب بوزيا، أن فريق غوص تابع للحماية المدنية بسوسة بصدد البحث عن جثة شاب غرق بالميناء التجاري بسوسة منذ الساعة السادسة صباحا.

وأوضح بوزيان لاذاعة شمس أف أم أن وحدات الحماية المدنية نجحت ليلة البارحة في إنقاذ شاب غرق بالميناء التجاري بسوسة، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على مرافقه.
وأضاف رجب بوزيان أن شابين غرقا ليلة البارحة بالميناء التجاري بسوسة.


  
  
     
  
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