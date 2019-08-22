سوسة: غرق شاب بالميناء التجاري

Jeudi 22 Août 2019
باب نات - أكد كاتب عام النقابة الأساسية للحماية المدنية بسوسة رجب بوزيا، أن فريق غوص تابع للحماية المدنية بسوسة بصدد البحث عن جثة شاب غرق بالميناء التجاري بسوسة منذ الساعة السادسة صباحا.
وأوضح بوزيان لاذاعة شمس أف أم أن وحدات الحماية المدنية نجحت ليلة البارحة في إنقاذ شاب غرق بالميناء التجاري بسوسة، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على مرافقه.
وأضاف رجب بوزيان أن شابين غرقا ليلة البارحة بالميناء التجاري بسوسة.
وأوضح بوزيان لاذاعة شمس أف أم أن وحدات الحماية المدنية نجحت ليلة البارحة في إنقاذ شاب غرق بالميناء التجاري بسوسة، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على مرافقه.
وأضاف رجب بوزيان أن شابين غرقا ليلة البارحة بالميناء التجاري بسوسة.
En continu
- Hier 22:21 التناقض الفاضح للشاهد !
- Hier 18:01 افتتاح الدورة 19 لمهرجان الجاز بطبرقة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:37
|19:04
|16:06
|12:29
|05:42
|04:08
|
32°
|37°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|37°-25
|35°-24
|35°-24
|34°-24
|38°-26
Follow @babnet_Tunisie
( 89 560) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 336) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 082) كلات بعضها ..
( 69 829) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 66 947) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 838) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 510) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 877) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 195) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 378) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 138) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 555) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 442) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 880) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 837) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 359) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 354) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 352) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 41 184) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 153) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
Par:portugal (United States )
Sur:حاتم بولبيار: سي الباجي مات بالحسرة من الغنوشي والشاهد