رئيس الجمهورية يستقبل نبيل بافون

Mardi 20 Août 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الثلاثاء 20 أوت 2019 بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, جدّد رئيس الدولة دعمه وتقديره لجهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكّدا حرصه بصفته الساهر على احترام الدستور، على أن تعمل الهيئة على ضمان حياد الإدارة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ويحصّن المسار الديمقراطي ببلادنا.من جهته، استعرض نبيل بافون تقدّم أعمال الهيئة مؤكّدا جاهزيّتها الكاملة لإنجاح المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية المقبلة بمختلف مراحلها، مثمّنا الدعم الذي تلقاه الهيئة من مختلف مؤسسات الدولة وفِي مقدّمتها رئاسة الجمهورية.