Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Baaed-Anak (live)  

وفاة دريد عمار نجل الوزير السابق الحبيب عمار

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
باب نات - توفي أمس الإثنين 19 أوت 2019، رجل الأعمال دريد عمار ابن وزير الداخلية السابق الحبيب عمار.

وسيتم تشييع جثمان الراحل اليوم الثلاثاء 20 أوت 2019، حيث سيوارى الثرى في مقبرة قمرت بعد صلاة العصر.


رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون



  
  
     
  
cadre-062bb78f7b61c0c63e5e7e0061b2e91a-2019-08-20 11:58:53






0 de 0 commentaires pour l'article 187668



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 20 أوت 2019 | 19 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:40 19:07 16:07 12:30 05:40 04:06
35°
 34° % 46 :الرطــوبة
تونــس 25°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
34°-2535°-2336°-2334°-2436°-24
  • Avoirs en devises
    17160,1

  • (19 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,17969 DT        1$ =2,86823 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 août)   572,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566303002|187668 5801|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires