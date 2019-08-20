وفاة دريد عمار نجل الوزير السابق الحبيب عمار

Mardi 20 Août 2019



باب نات

- توفي أمس الإثنين 19 أوت 2019، رجل الأعمال دريد عمار ابن وزير الداخلية السابق الحبيب عمار.وسيتم تشييع جثمان الراحل اليوم الثلاثاء 20 أوت 2019، حيث سيوارى الثرى في مقبرة قمرت بعد صلاة العصر.