وفاة دريد عمار نجل الوزير السابق الحبيب عمار

Mardi 20 Août 2019
باب نات - توفي أمس الإثنين 19 أوت 2019، رجل الأعمال دريد عمار ابن وزير الداخلية السابق الحبيب عمار.
وسيتم تشييع جثمان الراحل اليوم الثلاثاء 20 أوت 2019، حيث سيوارى الثرى في مقبرة قمرت بعد صلاة العصر.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون
وسيتم تشييع جثمان الراحل اليوم الثلاثاء 20 أوت 2019، حيث سيوارى الثرى في مقبرة قمرت بعد صلاة العصر.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون
En continu
- Hier 22:01 قدم: البنزرتي يهزم بطل جيبوتي بثلاثية عربيًا
- Hier 18:35 بورقيبة بين التاريخ و السياسة
- Hier 18:03 الكنداكة: من صناعة الثورة الى ابعادها
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:40
|19:07
|16:07
|12:30
|05:40
|04:06
|
35°
|34°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|34°-25
|35°-23
|36°-23
|34°-24
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 386) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 190) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 048) كلات بعضها ..
( 66 875) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 772) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 176) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 55 018) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 843) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 148) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 955) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 866) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 106) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 499) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 357) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 711) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 455) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 804) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 325) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 258) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 951) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: محسن مرزوق: اوصلوني الى الرئاسة وساكشف الجهاز السري وساعاقب المتورطين