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القبض على عنصر سلفي مفتش عنه بتطاوين محكوم بالسجن لمدة 20 سنة

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
وات - أفاد المتحدث باسم الإدارة العام للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي اليوم الثلاثاء أن مصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بتطاوين تمكنت، أمس الإثنين، من القاء القبض على أحد العناصر السلفية الصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 20 سنة بشبهة الانتماء الى تنظيم ارهابي .

وأضاف الجبابلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المعني بالأمر وهو مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس 1 يبلغ من العمر 37 سنة وأن عملية القبض عليه تمت بعد نصب كمين محكم مشيرا إلى أنه تمت احالته على فرقة الأبحاث والتفتيش بتطاوين لاتمام الإجراءات القانونية في شأنه.


  
  
     
  
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