المرزوقي في حوار مع باب نات.. عن آخر كلامه مع السيسي ومرسي ..عن قواعد النهضة..عن خصوم قطر على موائد قطر...!

Samedi 17 Août 2019



باب نات

هكذا كان شعور المرزوقي يوم غادر قصر قرطاج..



هكذا وصف الشاهد والزبيدي والمهدي جمعة وغيرهم..

هكذا سيتعامل المرزوقي مع قواعد النهضة..

هكذا رد عن تقديم التنازلات للثورة المضادة..

هكذا كانت رسالته الى الانظمة العربية المعادية للثورة التونسية..

هكذا اجاب عن حظوظه في الترشح للدور الثاني..

هكذا استشهد بالآية الكريمة" ''كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ''..

هكذا أجاب عن المرشح الذي ليس له مكينة تدعمه..

هكذا تفاجأ بخصوم قطر على موائد قطر..

هكذا سيتصرف المرزوقي مع السيسي اذا صعد الى الرئاسة وتحتم اللقاء بينهما..

هكذا كان اللقلاء الاخير مع مرسي..

هكذا كانت آخر عبارة قالها لللسبسي قبل مغادرة القصر..

أنا الوحيد الذي أعرف ماذا ينتظرني ...أما الآخرون فأتصور أن لهم كثيرا من الأوهام.

الثورة لحظة والانتقال الديمقراطي لحظة داخل اللحظة، أما الخيط الرابط بين كل لحظات التاريخ فهو المشروع التحرري الذي ينقل شعبا من الرعايا إلى شعب من المواطنين ...من دولة أقلية تملك شعبا إلى أغلبية شعب تملك دولة...من دولة اللوبيات والعصابات إلى دولة القانون والمؤسسات.

أنا مرشح هذا المشروع التحرري ...مرشح شعب المواطنين في نضاله من أجل تثبيت سيادته وحقوقه وترويضه دولة لا زالت في قبضة اللوبيات والعصابات.

هم الذين قال سيدنا المسيح لهم الواحد بعد الآخر: كن ساخنا أو كن باردا وإلا بصقتك من فمي.

لماذا يوجد الشر ولا يوجد الخير؟ لماذا لا يحب الناس بعضهم البعض؟ لماذا يصوت الفقراء على المتسببين في فقرهم ؟ لماذا لا نجلس حول الطاولة ونحلّ كل مشاكلنا دفعة واحدة؟ الردّ: تلك هي طبيعة البشر وطبيعة الحياة وطبيعة المجتمع وطبيعة السياسة. أعطني عالما بقواعد أخرى وسأعطيك كل ما تطلب.

أما والعالم كما هو والسياسة كما هي والبشر كما هم، فلا خيار لي ولك ولنا جميعا غير مواصلة التخبط داخل المنطق واللامنطق ، المفهوم وغير المفهوم ، غير المشي في العتمة والحفرة وراء الحفرة العدو أمامك والخصم والمنافس وراءك والحياة القاسية تختبر في كل لحظة من أي طينة أنت.

لا أتعامل مع قواعد أي حزب مسجلة في دفتر خانة كما قال أحدهم وكأن البشر جماد يملكه البعض ويسجلونهم باسمهم واسم أولادهم. أنا أتعامل مع أشخاص أحرار لهم عقل وضمير

شعب المواطنين بطيفه الواسع.

أبدا. لأنه عدا كونه موقف جبان ومخادع، هو بلا جدوى. أنت لا تروّض ذئبا بمعسول الكلام لإقناعه بظلم أكل خرفانك وأن صحته ستتحسن بأكل السلطة بدل اللحم.

كل ما أريد أن يتركوننا وشأننا .... ونحن سنتركهم لشعوبهم، لإرادة التاريخ ولمشيئة الله

وإن لم يتركونا وشأننا فمن حقنا وواجبنا الدفاع عن شرفنا واستقلالنا.

القرار للصندوق وفاز باللذة الجسور

''كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ''

صدق الله العظيم

ومن مقولات البشر ما قاله شوقي:

وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركاب

تبرير بائس للذين وصفهم المتنبي أحسن وصف:

يَرى الجُبَناءُ أَنَّ العَجزَ عَقلٌ وَتِلكَ خَديعَةُ الطَبعِ اللَئيمِ.







يوم خرجوا لاستقبالي في الانتخابات الماضية بشعار '' جيناك، جيناك بلا فلوس '' اكتشفت مفهوم شعب المواطنين. لولا صرخة القلب هذه لعدت لبيتي نهائيا وقد اختارت الأغلبية عليّ ممثل كل ما ثار ضده الشعب وكل ما أوصلنا لحافة الهاوية.

قانون الحق في النفاذ للمعلومة يمكنك أن تبحث أنت عن الأرقام. يكفيني ترديدها وأعدائي يريدون ترسيخ فكرة أنني عميل تركيا وقطر وأن على الشعب أن يُسوّى بيني وبين آخرين هم أيضا عملاء لكن لمحور الإمارات والسعودية.

على ذكر قطر اتركني أروي لك طرفة لها أكثر من مغزى.

سنة 2016 دُعيت للدوحة لإلقاء محاضرة حول مستقبل الربيع العربي.

بعد انتهاء المحاضرة أخذني سفيرنا للعشاء في نادي الدبلوماسيين. لم أصدّق عيني وأنا أرى شلّة من التونسيين على أكبر طاولة وفي أجمل مكان وكلهم من شتموا قطر ليلا نهارا طيلة رئاستي (من بينهم ''صحافي'' مدير موقع الكتروني بالفرنسية يتمعش من سبّي إلى اليوم)

ليلتها قال لي السفير محرجا وأنا أنهض لتغيير المكان أصابني التقزّز: كلهم بالصفّ. اليوم قطر لم تعد العدو التي كانت يوم كنا نقول لهم دون أن يسمعوا هذه الدولة تعاون تونس وليس الترويكا.

شعرت كتونسي بالعار وبالخجل وأنا أتصور مشاعر القطريين تجاه هؤلاء الانتهازيين الذين كانوا يشتمونهم ليلا نهارا وها هم اليوم يتسارعون لموائدهم.

يا إلهي ما أقبحهم! يا إلهي أي بشر هؤلاء الناس ليرضوا لأنفسهم بكل هذا الهوان!

كما تصرفت في أديسا بابا ونيويورك سنة 2013 و2014: ''لا عين ترى لا قلب يوجع ''







خليط يصعب تفكيك مكوناته: تنفس الصعداء وقد انتهى الكابوس.... حزن طفيف بسبب الملفات التي انطلقت وتوقفت ... غضب صامت أمام خسة الوسائل التي استعملت ضدي ... تعجب أمام مهزلة بأتم معنى الكلمة ...تفجّر ضحك مكتوم أمام عبث التاريخ وسخرية الأقدار من البشر المساكين ... خوف في أولى براعمه على مصير إليه البلاد ... تصميم أكثر من أي وقت مضى بأن أواصل مجابهة الجبل بالقادومة وإن تطلب الأمر بأظافري.

أبدا.







لن أكذب على الرجل بوضع جمل منمّقة في فمه. كان لقاء بين انسانين من نفس الطينة تبادلا آلامهم وآمالهم بلغة البشر العادية ولا أحد كان عالما بما تخبئه الأقدار لذلك لم تكن هناك جمل وداع صادقة أو موضوعة ستلهم الأدباء والمؤرخين.

بالتوفيق