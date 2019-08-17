تونس ترحّب بالتوقيع على الاتفاق السياسي لادارة المرحلة الانتقالية في السودان .

Samedi 17 Août 2019
وات - أعربت تونس، اليوم السبت، عن بالغ ارتياحها إثر التوقيع على الاتفاق السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان.
كما أعربت عن تقديرها للجهود التي بذلها مبعوثا الاتحاد الإفريقي وأثيوبيا، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.
من جهة أخرى، دعت تونس المجموعة الدولية "للوقوف الى جانب السودان في هذه المرحلة، ودعم جهوده لإرساء دولة مدنية وديمقراطية عادلة، تحقيقا لأهداف وطموحات شعبه".
اقرأ أيضا: السودان.. توقيع اتفاق تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية
وهنأت تونس، وفق نص البلاغ، الشعب السوداني بالتوقيع على هذا الاتفاق واعتبرته" إنجازا كبيرا.. وخطوة مهمّة في اتجاه تحقيق الاستقرار وتعزيز مقومات السلم والتنمية".
ووقّع اليوم السبت في العاصمة السودانية الخرطوم كل من تحالف المعارضة الرئيسي والمجلس العسكري الحاكم، الذي أنهى حكم الرئيس السابق عمر البشير في أفريل الماضي، بشكل نهائي اتفاقا لتقاسم السلطة، مما يمهّد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية، وإصدار مراسيم سيادية متعلقة بتكوين مؤسسات الفترة الانتقالية، والتي تشمل مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمفوضيات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.
كما أعربت عن تقديرها للجهود التي بذلها مبعوثا الاتحاد الإفريقي وأثيوبيا، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.
من جهة أخرى، دعت تونس المجموعة الدولية "للوقوف الى جانب السودان في هذه المرحلة، ودعم جهوده لإرساء دولة مدنية وديمقراطية عادلة، تحقيقا لأهداف وطموحات شعبه".
اقرأ أيضا: السودان.. توقيع اتفاق تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية
وهنأت تونس، وفق نص البلاغ، الشعب السوداني بالتوقيع على هذا الاتفاق واعتبرته" إنجازا كبيرا.. وخطوة مهمّة في اتجاه تحقيق الاستقرار وتعزيز مقومات السلم والتنمية".
ووقّع اليوم السبت في العاصمة السودانية الخرطوم كل من تحالف المعارضة الرئيسي والمجلس العسكري الحاكم، الذي أنهى حكم الرئيس السابق عمر البشير في أفريل الماضي، بشكل نهائي اتفاقا لتقاسم السلطة، مما يمهّد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية، وإصدار مراسيم سيادية متعلقة بتكوين مؤسسات الفترة الانتقالية، والتي تشمل مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمفوضيات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.
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Par:mandhouj (France )
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