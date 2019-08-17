الالعاب الافريقية الرباط 2019 - ميدالية ذهبية لمصارعة الجيدو التونسية غفران الخليفي

Samedi 17 Août 2019



وات

- فازت مصارعة الجيدو التونسية غفران الخليفي بالميدالية الذهبية في منافسات الجيدو - وزن52-57 كلغ ) في اطار دورة الالعاب الافريقية بالمغرب .وفازت الخليفي اليوم في الدور النهائي على الجزائرية يامين حالاتا التي اكتفت بالفضة .وهي اول ذهبية لتونس في الدورة الحالية للالعاب الافريقية الرباط 2019 ومن جهته تحصل مصارع الجيدو فرج الذويبي على الميدالية الفضية بعد هزيمته في الدور النهائي امام المغربي عصام باصو صاحب الميدالية الذهبية.