وزارة التجارة: اقبال المتسوقين على موسم ''تخفيضات صيف 2019 '' سيتحسن خلال الايام المقبلة مع اقتراب العودة المدرسية

Vendredi 16 Août 2019
وات - قال مدير المنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة ياسر بن خليفة، الجمعة، أن الإقبال على موسم "تخفيضات صيف 2019" لازال ضعيفا لكن يتوقع أن يشهد الموسم حركية كبيرة آخر الأسبوع الجاري نظرا لاقتراب العودة المدرسية .
وأضاف بن خليفة في تصريح لـ(وات)، ان 2211 نقطة بيع تشارك حاليا في موسم" تخفيضات صيف 2019 علما وان الوزارة منحت الى حد الان 1345 تصريح مشاركة في اطار تظاهرة تمتد 6 اسابيع.
وتتوزع نقاط البيع على 1452 نقطة متخصصة في بيع الملابس الجاهزة و356 نقطة لبيع للأحذية و83 لتسويق مواد التجميل والعطورات و49 لبيع التحف والهدايا و33 لبيع الأقمشة ونقاط اخرى لبيع الأثاث و المواد الكهرومنزلية والنظارات الشمسية.
وكشف بن خليفة انه تم رفع زهاء 157 مخالفة اقتصادية منها 133 مخالفة تعلقت بمجال بيع الملابس الجاهزة و14 مخالفة في قطاع الأحذية و5 في قطاع الأثاث منها 30 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعارو 19 مخالفة تتعلق بعدم إيداع تصريح بالمشاركة .
و أفاد بن خليفة ، بشأن التمديد في فترة التخفيضات الصيفية، أنه لم يتم إقرار ذلك لحد الآن وانه يتم الحسم في ذلك قبل يوم أو يومين من انتهاء فترة التخفيضات وبناءا على طلب أصحاب المهنة.
وأضاف بن خليفة في تصريح لـ(وات)، ان 2211 نقطة بيع تشارك حاليا في موسم" تخفيضات صيف 2019 علما وان الوزارة منحت الى حد الان 1345 تصريح مشاركة في اطار تظاهرة تمتد 6 اسابيع.
وتتوزع نقاط البيع على 1452 نقطة متخصصة في بيع الملابس الجاهزة و356 نقطة لبيع للأحذية و83 لتسويق مواد التجميل والعطورات و49 لبيع التحف والهدايا و33 لبيع الأقمشة ونقاط اخرى لبيع الأثاث و المواد الكهرومنزلية والنظارات الشمسية.
وكشف بن خليفة انه تم رفع زهاء 157 مخالفة اقتصادية منها 133 مخالفة تعلقت بمجال بيع الملابس الجاهزة و14 مخالفة في قطاع الأحذية و5 في قطاع الأثاث منها 30 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعارو 19 مخالفة تتعلق بعدم إيداع تصريح بالمشاركة .
و أفاد بن خليفة ، بشأن التمديد في فترة التخفيضات الصيفية، أنه لم يتم إقرار ذلك لحد الآن وانه يتم الحسم في ذلك قبل يوم أو يومين من انتهاء فترة التخفيضات وبناءا على طلب أصحاب المهنة.
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Par:BABANETTOO (France )
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