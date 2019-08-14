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الرابطة 2 - سحب الروزنامة بعد غد الجمعة

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاربعاء ان عملية القرعة الخاصة بسحب روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية ستجرى بعد غد الجمعة بقاعة المؤتمرات للادارة الوطنية للتحكيم بداية من الساعة 11 صباحا.


  
  
     
  
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