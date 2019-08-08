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رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة يستقبل رئيس نقابة الموسيقيين التونسيين

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - استقبل عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة صباح اليوم الخميس 08 أوت 2019 بقصر باردو، مقداد السهيل رئيس النقابة التونسية لقطاع الموسيقى والوفد المرافق له .

وأكد رئيس المجلس بالنيابة حرص المؤسسة البرلمانية على الاهتمام بمشاغل قطاع الفن والإبداع ومعاضدة جهود القائمين عليه لدعمه وتطويره.
وابرز أهمية إيجاد الأطر القانونية للإحاطة بالفنانين والمبدعين الذين يشكون ظروف اجتماعية صعبة .


وأعرب بالمناسبة عن استعداد مجلس نواب الشعب للتفاعل الايجابي مع مطالب النقابة في إطار دور المؤسسة التشريعي والرقابي معتبرا أن إصلاح قطاع الثقافة والنهوض به مسؤولية مشتركة وعلى الجميع احترام الحقوق الأدبية للمبدعين .

وثمن نقيب الموسيقيين اهتمام مجلس نواب الشعب بمشاغل المبدعين وسعيه لإيجاد حلول لدعم القطاع وتلبية حاجياته مستعرضا أهم الصعوبات التي يعيشها قطاع الفن والفنانون بمختلف اختصاصاتهم داعيا إلى التواصل مع وزارة الشؤون الثقافية لمنح الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على غرار ما هو معمول في الدول المتقدمة .

كما تناول اللقاء مشروع قانون الفنان والمهن الفنية المقترح من وزارة الشؤون الثقافية والصعوبات التي اعترضت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب منذ إحالته بما استوجب توسيع الاستشارة حوله ومناقشة النقاط الخلافية المحيطة به من قبل جهة المبادرة.

  
  
     
  
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