انتخابات الرئاسية السابقة لأوانها: وزارة الشؤون المحلية والبيئة تأمن حصة عمل استثنائية للبلديات

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة انه بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والولاة ورؤساء البلديات أنه سيتم تأمين حصة عمل استثنائية ببلديات مراكز الولايات وبلديات الكرم، حلق الوادي والمرسى بولاية تونس، خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافقة ليومي السبت 03 أوت والأحد 04 أوت وعطلة عيد المرأة يوم 13 اوت 2019.
ويأتي ذلك في إطار انطلاق فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 والتي تمتدّ من يوم 02 إلى 09 أوت 2019، وفترة البت في الترشحات والتي تمتد من 10 إلى 14 أوت 2019 ، وفي إطار حسن الاستعداد لعملية قبول الترشحات ولتسهيل استكمال ملفات المترشحين.
ويأتي ذلك في إطار انطلاق فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 والتي تمتدّ من يوم 02 إلى 09 أوت 2019، وفترة البت في الترشحات والتي تمتد من 10 إلى 14 أوت 2019 ، وفي إطار حسن الاستعداد لعملية قبول الترشحات ولتسهيل استكمال ملفات المترشحين.
En continu
- 09:13 هل أخطأ الطبوبي ؟
- Hier 21:18 محمد الفاضل محفوظ يُقرر الاستقالة من الحكومة
- Hier 21:01 زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب وسط تشيلي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:27
|16:14
|12:33
|05:25
|03:45
|
37°
|37°
|% 25
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|37°-28
|37°-25
|37°-24
|39°-26
|41°-27
Follow @babnet_Tunisie
( 83 077) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 72 702) كلات بعضها ..
( 65 209) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 64 633) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 683) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 361) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 652) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 581) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 484) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 629) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 519) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 292) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 955) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 343) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 42 715) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 42 145) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 41 983) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 949) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 949) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 985) البيان الفضيحة..
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: رئيس الجمهورية المؤقت يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر