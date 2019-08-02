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انتخابات الرئاسية السابقة لأوانها: وزارة الشؤون المحلية والبيئة تأمن حصة عمل استثنائية للبلديات

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة انه بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والولاة ورؤساء البلديات أنه سيتم تأمين حصة عمل استثنائية ببلديات مراكز الولايات وبلديات الكرم، حلق الوادي والمرسى بولاية تونس، خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافقة ليومي السبت 03 أوت والأحد 04 أوت وعطلة عيد المرأة يوم 13 اوت 2019.

ويأتي ذلك في إطار انطلاق فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 والتي تمتدّ من يوم 02 إلى 09 أوت 2019، وفترة البت في الترشحات والتي تمتد من 10 إلى 14 أوت 2019 ، وفي إطار حسن الاستعداد لعملية قبول الترشحات ولتسهيل استكمال ملفات المترشحين.


  
  
     
  
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