وزير التجهيز: ميزانية وزارة التجهيز لسنة 2020،ستخصص 140 مليون دينار لمشاريع الحماية من الفيضانات

Mercredi 31 Juillet 2019



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- كشف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي، الاربعاء، أنّ الوزارة ستخصص، في إطار مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2020، اعتمادات بقيمة 140 مليون دينار لمشاريع الحماية من الفيضانات.وأوضح السالمي، خلال جلسة عامة صادقت على مشروع اتفاق قرض بين تونس والصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات " ان ملف التصرف في مياه الامطار تتدخل فيه عدة هياكل، إذ تشرف وزارة الشؤون المحلية البيئة عبر البلديات على الفضاءات داخل المناطق العمرانية ووزارة التجهيز على مشارف هذه المناطق ووزارة الفلاحة خارج المناطق العمرانية.وقد تحصّلت تونس على قرض من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 228 مليون ريـال سعودي (60 مليون دولار امريكي) مخصص لحماية المدن التونسية من الفيضانات.وأشار السالمي الى ان الوزارة رصدت، وفق تقديراتها، 23 مليون دينار لحماية مدنية نابل من الفيضانات وان فريقا يعكف، حاليا، على مستوى ولاية نابل على رصد المواقع المحتملة للفيضانات، على ان يتم تقديم ملف أواخر شهر أوت 2019 بشأنها.كما لفت الى وجود مشروع بكلفة 3 ملايين دينار بالمتلوي وكذلك بالرديف في حين أوشكت دراسة دراسة لحماية منطقة القصر من الفيضانات على الانتهاء.وبين ان الوزارة ستشرع، بداية من سنة 2020 ، في تنفيذ مشروع لحماية ولاية مدنين من الفيضانات بقيمة 6 مليون دينار على ان يتم استكمال قسط ثان بقيمة 8 ملايين دينار الى جانب تدخلات الصيانة العادية.وتخطّط وزارة التّجهيز لتوجيه تمويلات البنك السعودي للتنمية لتهئية عدة أودية على تنتهي الاشغال سنة 2027.وقد حصلت تونس على القرض بنسبة فائدة قارة في حدود 2 بالمائة ، سنويا على امتداد 20 سنة منها 5 سنوات إمهال.