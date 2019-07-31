فاطمة المسدّى تلمّح إلى امكانية وقوف النهضة وراء تسميم الرئيس السّبسي بسبب الجهاز السري

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - طالبت الاربعاء 31 جويلية النائبة عن حركة نداء تونس، فاطمة المسدي، بالكشف عن تفاصيل الملف الطبي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وقالت في مداخلتها خلال الجلسة العامة بالبرلمان "نحبو نعرفو هل تم تسميم الرئيس أم لا وهل كانت الوفاة عادية أم لا، الحقيقة لازمها تظهر" وذكّرت في هذا السياق بأن الرئيس السبسي سبق له أن صرّح بتعرّضه للتهديد.
وتابعت قائلة "الناس كل تعرف الي الباجي قائد السبسي قال النهضة تهدّد فيه بسبب حديثه في مجلس الأمن القومي عن الجهاز السري لحركة النهضة.
وقالت في مداخلتها خلال الجلسة العامة بالبرلمان "نحبو نعرفو هل تم تسميم الرئيس أم لا وهل كانت الوفاة عادية أم لا، الحقيقة لازمها تظهر" وذكّرت في هذا السياق بأن الرئيس السبسي سبق له أن صرّح بتعرّضه للتهديد.
وتابعت قائلة "الناس كل تعرف الي الباجي قائد السبسي قال النهضة تهدّد فيه بسبب حديثه في مجلس الأمن القومي عن الجهاز السري لحركة النهضة.
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Par:tounsiakahaoua (Tunisia )
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