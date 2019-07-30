دائرة تونس1: ترشح 50 قائمة للانتخابات التشريعية المقبلة

Mardi 30 Juillet 2019
وات - أفاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات تونس1، صالح العرفاوي، اليوم الثلاثاء، بأن الهيئة سجلت ترشح 50 قائمة للانتخابات التشريعية المقبلة بعد غلق باب قبول الترشحات أمس الاثنين.
وأضاف العرفاوي في تصريح ل"وات"، أن القائمات توزعت الى 25 حزبية و16 مستقلة و9 ائتلافية، مشيرا إلى أان بعض القائمات المستقلة يمكن تحويلها إلى ائتلافية في صورة وقوع تشابه في التسمية أو الرمز ولفت إلى أن عملية البت في القائمات المترشحة لقبولها من عدمه انطلقت اليوم الثلاثاء لتتواصل الى حدود يوم 5 أوت، وسيتم تعليق القائمات النهائية يوم 6 أوت بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات دائرة تونس1.
وأوضح، في سياق متصل، أن عدد الناخبين المسجلين في تونس1، بلغ 300 ألف ناخب، وليس 400 ألف، مثلما صرح به سابقا، مبينا أن الكثير من المسجلين في تونس العاصمة سيصوتون يوم الاقتراع في جهات ومكاتب خارج دائرة تونس1.
وأضاف العرفاوي في تصريح ل"وات"، أن القائمات توزعت الى 25 حزبية و16 مستقلة و9 ائتلافية، مشيرا إلى أان بعض القائمات المستقلة يمكن تحويلها إلى ائتلافية في صورة وقوع تشابه في التسمية أو الرمز ولفت إلى أن عملية البت في القائمات المترشحة لقبولها من عدمه انطلقت اليوم الثلاثاء لتتواصل الى حدود يوم 5 أوت، وسيتم تعليق القائمات النهائية يوم 6 أوت بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات دائرة تونس1.
وأوضح، في سياق متصل، أن عدد الناخبين المسجلين في تونس1، بلغ 300 ألف ناخب، وليس 400 ألف، مثلما صرح به سابقا، مبينا أن الكثير من المسجلين في تونس العاصمة سيصوتون يوم الاقتراع في جهات ومكاتب خارج دائرة تونس1.
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Par:mandhouj (France )
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