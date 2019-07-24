نداء تونس يحسم في 80 بالمائة من قائماته للانتخابات التشريعية، ومرشحه للرئاسية ما زال الباجى قايد السبسي ( الحرباوي)

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - قال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، المنجي الحرباوي، "إن الحزب حسم في 80 بالمائة من قائماته المترشحة للانتخابات التشريعية"، مشيرا الى أن الاستقالات التي يشهدها الحزب في هذه الفترة أظهرت أن عددا من المنتمين للحركة "كانت غايتهم الوحيدة الفوز بمقعد بمجلس نواب الشعب، وليس الانتماء للحزب ولمبادئه"، وفق تعبيره.
وأفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه "تم استبعاد النواب الذين تسببوا في الأزمة التى شهدها نداء تونس مع الحكومة من جميع القائمات"، وبأن "أغلب المترشحين وجوه جديدة لم يسبق لها التقدم للانتخابات"، لافتا كذلك إلى أنه لم يتم بعد الحسم في قائمتي تونس 1 وتونس 2.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الممثل القانوني للحزب، حافظ قايد السبسي، سيترأس واحدة من دائرتي تونس العاصمة.
أما بخصوص الانتخابات الرئاسية، فقد بين الحرباوي أن مرشح الحزب هو رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، وهو قرار تمخض عن مؤتمر الحركة الذي انعقد في أفريل الماضى، مؤكدا أن قايد السبسي لم يقدم بعد رده النهائي. وتابع في هذا الصدد: "الانتخابات الرئاسية مسألة مؤجلة ومازالت غير مطروحة، إذ أن الحزب منكب حاليا على استكمال قائمات الانتخابات التشريعية"، معتبرا أن "الحديث المتداول حول ترشيح وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، لرئاسيات 2019، هو حديث سابق لأوانه، خاصة وأن هوية مرشح الحركة قد حسمها المؤتمر".
وأفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه "تم استبعاد النواب الذين تسببوا في الأزمة التى شهدها نداء تونس مع الحكومة من جميع القائمات"، وبأن "أغلب المترشحين وجوه جديدة لم يسبق لها التقدم للانتخابات"، لافتا كذلك إلى أنه لم يتم بعد الحسم في قائمتي تونس 1 وتونس 2.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الممثل القانوني للحزب، حافظ قايد السبسي، سيترأس واحدة من دائرتي تونس العاصمة.
أما بخصوص الانتخابات الرئاسية، فقد بين الحرباوي أن مرشح الحزب هو رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، وهو قرار تمخض عن مؤتمر الحركة الذي انعقد في أفريل الماضى، مؤكدا أن قايد السبسي لم يقدم بعد رده النهائي. وتابع في هذا الصدد: "الانتخابات الرئاسية مسألة مؤجلة ومازالت غير مطروحة، إذ أن الحزب منكب حاليا على استكمال قائمات الانتخابات التشريعية"، معتبرا أن "الحديث المتداول حول ترشيح وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، لرئاسيات 2019، هو حديث سابق لأوانه، خاصة وأن هوية مرشح الحركة قد حسمها المؤتمر".
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Par:Nouri (Switzerland )
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