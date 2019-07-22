اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب الساعة العاشرة ليلا من يوم غد الثلاثاء بقرطاج والكرم وحلق الوادي

Lundi 22 Juillet 2019



وات

- سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة العاشرة ليلا من يوم غد الثلاثاء 23 جويلية 2019 بمناطق قرطاج والكرم وحلق الوادي الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.ويعود هذا الخلل، إلى أشغال صيانة برمجتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، لإصلاح عطب طرأ على قناة توزيع رئيسية (قطر 500مم) مزوّدة للضاحية الشمالية للعاصمة ومن المنتظر وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الشركة، استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الأربعاء 24 جويلية 2019.