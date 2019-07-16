راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بتونس 1,طارق ذياب على الخط ، ابنة مستشار سابق للسبسي : تعرف على أهم ملامح قائمات حركة النهضة التشريعية

Mardi 16 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - وفق مصادر من داخل حركة النهضة فإن ابرز مخرجات اجتماعات المكتب التنفيذي ،هي توجه رئيس الحركة وزعيمها التاريخي راشد الغنوشي الترشح على رأس قائمة تونس 1، ويعتبر الغنوشي بحسب ذات المصادر بأن المشهد لم يتضح بعد بما يكفي لحسم ترشحه للإنتخابات الرئاسية ، ترشح الغنوشي يبقى محل نقاش و جدل داخل مؤسسات الحركة كما يبقى خيارا أوليا
ويهدف راشد الغنوشي بخوضه غمار الإنتخابات التشريعية إلى رئاسة البرلمان القادم الّذي سيفرزه الإستحقاق الإنتخابي المقبل.
طارق ذياب : اسم وزير الرياضة الاسبق مطروح داخل الحركة حيث تشير اغلب المصادر إلى مشاركته في المرتبة الثالثة في قائمة تونس 1 ،كما ان المرتبة الثانية في ذات القائمة لم تحسم بعد و يرجح ان تكون لشخصية نسائية مستقلة .
محسن النويشي : رئيس قائمة زغوان و محمد بن سالم ثالثا
البشير اللزام : رئيس قائمة بنزرت و سمير ديلو ثالثا
عبد الكريم الهاروني : رئيس مجلس شورى الحركة على رأس قائمة تونس 2
عبد اللطيف المكي : على رأس قائمة الكاف
عبد الحميد الجلاصي : رئيس قائمة نابل
عامر العريض : رئيس قائمة مدنين
امال عزوز : رئيس قائمة قابس
هذا وقد قامت النهضة بتطعيم قائماتها ببعض الشخصيات المستقلة ،على غرار تسنيم قزبار ابنة بولبابة قزبار المستشار السابق لرئيس الجمهورية .
تبقى هذه الأسماء أولية و قابلة للتغيير إلى حين صدور القائمات النهائية في الايام القليلة القادمة...
ويهدف راشد الغنوشي بخوضه غمار الإنتخابات التشريعية إلى رئاسة البرلمان القادم الّذي سيفرزه الإستحقاق الإنتخابي المقبل.
طارق ذياب : اسم وزير الرياضة الاسبق مطروح داخل الحركة حيث تشير اغلب المصادر إلى مشاركته في المرتبة الثالثة في قائمة تونس 1 ،كما ان المرتبة الثانية في ذات القائمة لم تحسم بعد و يرجح ان تكون لشخصية نسائية مستقلة .
محسن النويشي : رئيس قائمة زغوان و محمد بن سالم ثالثا
البشير اللزام : رئيس قائمة بنزرت و سمير ديلو ثالثا
عبد الكريم الهاروني : رئيس مجلس شورى الحركة على رأس قائمة تونس 2
عبد اللطيف المكي : على رأس قائمة الكاف
عبد الحميد الجلاصي : رئيس قائمة نابل
عامر العريض : رئيس قائمة مدنين
امال عزوز : رئيس قائمة قابس
هذا وقد قامت النهضة بتطعيم قائماتها ببعض الشخصيات المستقلة ،على غرار تسنيم قزبار ابنة بولبابة قزبار المستشار السابق لرئيس الجمهورية .
تبقى هذه الأسماء أولية و قابلة للتغيير إلى حين صدور القائمات النهائية في الايام القليلة القادمة...
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- 12:22 النهضة في أحلك لحظاتها
- Hier 20:49 المصري جهاد جريشة لإدارة لقاء تونس و نيجيريا
- Hier 20:30 القبض على شخص بحوزته 4.5 كلغ من الزطلة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:25
|19:40
|16:16
|12:32
|05:12
|03:25
|
27°
|29°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
9.3 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|29°-23
|32°-23
|34°-22
|34°-24
|37°-26
Follow @babnet_Tunisie
(138 981) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 924) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 648) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 976) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 275) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 841) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 226) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 52 102) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 375) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 167) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 809) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 627) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 44 023) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 340) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 529) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 912) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 531) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 930) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 564) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 235) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:النهضة في أحلك لحظاتها