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راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بتونس 1,طارق ذياب على الخط ، ابنة مستشار سابق للسبسي : تعرف على أهم ملامح قائمات حركة النهضة التشريعية

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - وفق مصادر من داخل حركة النهضة فإن ابرز مخرجات اجتماعات المكتب التنفيذي ،هي توجه رئيس الحركة وزعيمها التاريخي راشد الغنوشي الترشح على رأس قائمة تونس 1، ويعتبر الغنوشي بحسب ذات المصادر بأن المشهد لم يتضح بعد بما يكفي لحسم ترشحه للإنتخابات الرئاسية ، ترشح الغنوشي يبقى محل نقاش و جدل داخل مؤسسات الحركة كما يبقى خيارا أوليا
ويهدف راشد الغنوشي بخوضه غمار الإنتخابات التشريعية إلى رئاسة البرلمان القادم الّذي سيفرزه الإستحقاق الإنتخابي المقبل.



طارق ذياب : اسم وزير الرياضة الاسبق مطروح داخل الحركة حيث تشير اغلب المصادر إلى مشاركته في المرتبة الثالثة في قائمة تونس 1 ،كما ان المرتبة الثانية في ذات القائمة لم تحسم بعد و يرجح ان تكون لشخصية نسائية مستقلة .

محسن النويشي : رئيس قائمة زغوان و محمد بن سالم ثالثا

البشير اللزام : رئيس قائمة بنزرت و سمير ديلو ثالثا

عبد الكريم الهاروني : رئيس مجلس شورى الحركة على رأس قائمة تونس 2

عبد اللطيف المكي : على رأس قائمة الكاف

عبد الحميد الجلاصي : رئيس قائمة نابل

عامر العريض : رئيس قائمة مدنين

امال عزوز : رئيس قائمة قابس

هذا وقد قامت النهضة بتطعيم قائماتها ببعض الشخصيات المستقلة ،على غرار تسنيم قزبار ابنة بولبابة قزبار المستشار السابق لرئيس الجمهورية .

تبقى هذه الأسماء أولية و قابلة للتغيير إلى حين صدور القائمات النهائية في الايام القليلة القادمة...

  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
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