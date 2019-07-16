راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بتونس 1,طارق ذياب على الخط ، ابنة مستشار سابق للسبسي : تعرف على أهم ملامح قائمات حركة النهضة التشريعية

Mardi 16 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - وفق مصادر من داخل حركة النهضة فإن ابرز مخرجات اجتماعات المكتب التنفيذي ،هي توجه رئيس الحركة وزعيمها التاريخي راشد الغنوشي الترشح على رأس قائمة تونس 1، ويعتبر الغنوشي بحسب ذات المصادر بأن المشهد لم يتضح بعد بما يكفي لحسم ترشحه للإنتخابات الرئاسية ، ترشح الغنوشي يبقى محل نقاش و جدل داخل مؤسسات الحركة كما يبقى خيارا أولياويهدف راشد الغنوشي بخوضه غمار الإنتخابات التشريعية إلى رئاسة البرلمان القادم الّذي سيفرزه الإستحقاق الإنتخابي المقبل.طارق ذياب : اسم وزير الرياضة الاسبق مطروح داخل الحركة حيث تشير اغلب المصادر إلى مشاركته في المرتبة الثالثة في قائمة تونس 1 ،كما ان المرتبة الثانية في ذات القائمة لم تحسم بعد و يرجح ان تكون لشخصية نسائية مستقلة .محسن النويشي : رئيس قائمة زغوان و محمد بن سالم ثالثاالبشير اللزام : رئيس قائمة بنزرت و سمير ديلو ثالثاعبد الكريم الهاروني : رئيس مجلس شورى الحركة على رأس قائمة تونس 2عبد اللطيف المكي : على رأس قائمة الكافعبد الحميد الجلاصي : رئيس قائمة نابلعامر العريض : رئيس قائمة مدنينامال عزوز : رئيس قائمة قابسهذا وقد قامت النهضة بتطعيم قائماتها ببعض الشخصيات المستقلة ،على غرار تسنيم قزبار ابنة بولبابة قزبار المستشار السابق لرئيس الجمهورية .تبقى هذه الأسماء أولية و قابلة للتغيير إلى حين صدور القائمات النهائية في الايام القليلة القادمة...