بولبابه سالم: تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي أسقطت أسطورة الحرب على الفساد

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي في راديو ديوان fm ان التصريحات الجريئة لسفير الاتحاد الأوروبي بتونس حول سيطرة بعض العائلات المتنفذة بالوراثة على الاقتصاد التونسي و إحكام قبضتها عليه يحول دون صعود طاقات جديدة في البلاد و دفع الكثير من كفاءاتها الى الهجرة فيه ضربة قاضية لاسطورة الحرب على الفساد التي تتحدث عنها الحكومة كما تثير تساؤلات حول عمل هيئة مكافحة الفساد و مدى جديتها في مقاومة الحيتان الكبيرة .
و تساءل بولبابه سالم عن غياب مثل هذه الملفات الثقيلة في البرامج التلفزية و اعتبر ان بعض وسائل الاعلام تثير قضايا هامشية و ثانوية لانها خاضعة لسيطرة تلك العائلات المتنفذة ،، و اضاف ان بعض الكرونيكورات يعملون مباشرة لدى الفاسدين و ان علامات الثراء ظهرت عليهم بطريقة مريبة .
و تساءل بولبابه سالم عن غياب مثل هذه الملفات الثقيلة في البرامج التلفزية و اعتبر ان بعض وسائل الاعلام تثير قضايا هامشية و ثانوية لانها خاضعة لسيطرة تلك العائلات المتنفذة ،، و اضاف ان بعض الكرونيكورات يعملون مباشرة لدى الفاسدين و ان علامات الثراء ظهرت عليهم بطريقة مريبة .
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Par:RIADH (France )
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