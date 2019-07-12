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بولبابه سالم: تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي أسقطت أسطورة الحرب على الفساد

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي في راديو ديوان fm ان التصريحات الجريئة لسفير الاتحاد الأوروبي بتونس حول سيطرة بعض العائلات المتنفذة بالوراثة على الاقتصاد التونسي و إحكام قبضتها عليه يحول دون صعود طاقات جديدة في البلاد و دفع الكثير من كفاءاتها الى الهجرة فيه ضربة قاضية لاسطورة الحرب على الفساد التي تتحدث عنها الحكومة كما تثير تساؤلات حول عمل هيئة مكافحة الفساد و مدى جديتها في مقاومة الحيتان الكبيرة .

و تساءل بولبابه سالم عن غياب مثل هذه الملفات الثقيلة في البرامج التلفزية و اعتبر ان بعض وسائل الاعلام تثير قضايا هامشية و ثانوية لانها خاضعة لسيطرة تلك العائلات المتنفذة ،، و اضاف ان بعض الكرونيكورات يعملون مباشرة لدى الفاسدين و ان علامات الثراء ظهرت عليهم بطريقة مريبة .



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185607

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 12 Juillet 2019 à 10h 11m |           
رد جريء و وطني استقلالي من
وزير السياحة قائلا ''تونس بلد صغير وفيها رجال أعمال يعملون بجد ويساهمون في إدخال العملة
الصعبة للبلاد... أستغرب كيف يقوم أجنبي بإبداء رأيه في اقتصاد تونس؟".

🇹🇳👍🇹🇳👍🇹🇳⚽️👍 و بدون كثرة الثرثرة و الشعبوية 👍🇹🇳👍🇹🇳⚽️👍



Special can 201
    Les prochains matchs le dimanche 14
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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