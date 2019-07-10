وحدة تابعة لجيش البحر تنقذ 12 تونسيا بسواحل قرقنة كانوا أبحروا خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - تمكنت وحدة بحرية سريعة تابعة لجيش البحر، أمس الثلاثاء، من إنقاذ 12 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 سنة، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات في حالة صحية حرجة، وذلك إثر تلقي إشعار من مركب صيد مفاده تعطب مركب بموقع شرق العطايا (قرقنة) على بعد 40 ميلا.
وأفاد بلاغ لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بأنهم أبحروا في الليلة الفاصلة بين يومي 06 و07 جويلية 2019 من شواطئ جرجيس لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية.
وقد تم نقلهم إلى القاعدة البحرية بصفاقس وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم فيما تم نقل الطفلة ووالدتها من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأفاد بلاغ لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بأنهم أبحروا في الليلة الفاصلة بين يومي 06 و07 جويلية 2019 من شواطئ جرجيس لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية.
وقد تم نقلهم إلى القاعدة البحرية بصفاقس وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم فيما تم نقل الطفلة ووالدتها من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات اللازمة.
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|Quarts de Finale
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|Benin
|Nigeria
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
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|Algerie
|Madagascar
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|Tunisie
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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