الداخلية: تنفيذ 10 قرارات هدم شملت بناءات فوضويّة شُيّدت بالمنطقة الأثريّة بقرطاج

Mardi 09 Juillet 2019
وات - تولّت الوحدات الأمنيّة التابعة لإدارة الشرطة البلديّة، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 8 و9 جويلية 2019، تنفيذ 10 قرارات هدم شملت بناءات فوضويّة شُيّدت بالمنطقة الأثريّة بقرطاج، وذلك في إطار "إحكام إجراءات التصدّي للبناء الفوضوي وجميع مظاهر الإستيلاء على الملك العمومي"، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية.
كما أفاد البلاغ بأن عملية تنفيذ قرارات الهدم، تمّت بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنيّة التابعة لإقليم الأمن الوطني بقرطاج وبحضور مُمثلين عن المعهد الوطني للتراث وعدل منفذ عن بلديّة قرطاج وقد شملت الإجراءات التالية: - هدم بنايتين ذات طابقين بعد إخلائها من السكان.
- هدم 5 إسطبلات ذات مساحة كبيرة بعد إخلائها من الماشية.
- هدم 5 مخازن كبيرة مُعدّة لتربية الماشية.
- هدم 6 أسيجة بأراضي بيضاء بالمنطقة الأثريّة.
- هدم مصطبتين اسمنتيتين من الحجم الكبير.
- هدم أُسُس.
- هدم كُشك بمدخل الميناء البونيقي.
كما أفاد البلاغ بأن عملية تنفيذ قرارات الهدم، تمّت بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنيّة التابعة لإقليم الأمن الوطني بقرطاج وبحضور مُمثلين عن المعهد الوطني للتراث وعدل منفذ عن بلديّة قرطاج وقد شملت الإجراءات التالية: - هدم بنايتين ذات طابقين بعد إخلائها من السكان.
- هدم 5 إسطبلات ذات مساحة كبيرة بعد إخلائها من الماشية.
- هدم 5 مخازن كبيرة مُعدّة لتربية الماشية.
- هدم 6 أسيجة بأراضي بيضاء بالمنطقة الأثريّة.
- هدم مصطبتين اسمنتيتين من الحجم الكبير.
- هدم أُسُس.
- هدم كُشك بمدخل الميناء البونيقي.
|Groupe A
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|P
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|0
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|3
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|G
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|P
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|2
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|2
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|3
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|Quarts de Finale
|Senegal
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|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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