انطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج ''النوفيام''

Mardi 02 Juillet 2019
وات - أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء أنه يمكن لكافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لسنة 2019 "النوفيام" الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم.
ويتم ذلك بتوجيه ارسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: NEUF ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان الذي يتكون وجوبا من ستة أرقام كما هو وارد في الاستدعاء الموجه الى المترشح، وفق البلاغ ذاته.
ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة قبل موعد الاعلان الرسمي المقرر ليوم الاربعاء 10 جويلية الجاري ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق باحد المعاهد النموذجية بالنسبة للتلاميذ المترشحين الى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام).
يشار الى خدمة نشر نتائج هذا الامتحان بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال متوفرة بالنسبة الى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال ل"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج" بسعر اجمالي قدره 950 مليم.
ويتم ذلك بتوجيه ارسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: NEUF ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان الذي يتكون وجوبا من ستة أرقام كما هو وارد في الاستدعاء الموجه الى المترشح، وفق البلاغ ذاته.
ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة قبل موعد الاعلان الرسمي المقرر ليوم الاربعاء 10 جويلية الجاري ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق باحد المعاهد النموذجية بالنسبة للتلاميذ المترشحين الى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام).
يشار الى خدمة نشر نتائج هذا الامتحان بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال متوفرة بالنسبة الى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال ل"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج" بسعر اجمالي قدره 950 مليم.
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|Groupe A
|Pts
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|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
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|0
|3
|3
|1
|0
|2
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|1
|3
|0
|1
|2
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|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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En continu
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