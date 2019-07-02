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رئيس الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا برئيس البرلمان

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
وات - أجرى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صباح اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وجرى الاتصال الهاتفي وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم رئيس البرلمان حسان الفطحلي في تصريح للصحفيين، أثناء إشراف الناصر على اجتماع رؤساء الكتل المنعقد صباح اليوم في مقر المجلس بباردو.


وأبلغ الناصر لرئيس الجمهورية، وفق الفطحلي تحيات رؤساء الكتل وتمنياتهم له بالشفاء العاجل ودوام الصحة.

ويتواصل اجتماع رؤساء الكتل للنظر في نقطتين تتعلق الأولى بالتوافق على أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد استعدادا للجلسة العامة المبرمجة اليوم الثلاثاء لانتخاب أعضاء هذه الهيئة، في حين تتعلق النقطة الثانية باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

وكان رئيس الدولة غادر عشية امس الاثنين المستشفى العسكري بتونس، نحو مقر إقامته بقرطاج، وذلك بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.
عهد

  
  
     
  
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
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