راشد الغنوشي في حوار مع jeune afrique : أرقامنا الخاصة تؤكد تصدّرنا لإستطلاعات الرأي و لا يمكن للحزب الأول إلّا أن يكون في المقدّمة

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في حوار له مع مجلة جون أفريك الفرنسية نشر تحت عنوان
Rached Ghannouchi : « Les Tunisiens doivent reprendre confiance en eux »
تحدّث زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي عن حظوظ حزبه في الإنتخابات القادمة حيث تظهر نتائج الإستطلاعات الحديثة تراجعا في شعبيته، معتبرا أن هناك تحفظات عديدة حول عمل هذا القطاع غير المنظم و الذي تحوم حوله عديد الشبهات، مؤكدا أن الأرقام الخاصة لديه تثبت أن النهضة لازالت الحزب الذي يحظى بثقة جزء كبير من التونسيين مقارنة بالأحزاب الأخرى التي ولدت بعد الثورة مؤكدا على العمق التاريخي و الإجتماعي للحركة، و عن سؤال الصحفية فريدة الدهماني حول المقاعد التي يتوقع أن تفوز بها حركة النهضة في إنتخابات أكتوبر التشريعية أجاب الغنوشي بأن الحزب الأول في البلاد لا يمكن إلا أن يكون في صدارة المشهد...
تحدّث زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي عن حظوظ حزبه في الإنتخابات القادمة حيث تظهر نتائج الإستطلاعات الحديثة تراجعا في شعبيته، معتبرا أن هناك تحفظات عديدة حول عمل هذا القطاع غير المنظم و الذي تحوم حوله عديد الشبهات، مؤكدا أن الأرقام الخاصة لديه تثبت أن النهضة لازالت الحزب الذي يحظى بثقة جزء كبير من التونسيين مقارنة بالأحزاب الأخرى التي ولدت بعد الثورة مؤكدا على العمق التاريخي و الإجتماعي للحركة، و عن سؤال الصحفية فريدة الدهماني حول المقاعد التي يتوقع أن تفوز بها حركة النهضة في إنتخابات أكتوبر التشريعية أجاب الغنوشي بأن الحزب الأول في البلاد لا يمكن إلا أن يكون في صدارة المشهد...
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قناة الحوار التونسي بالقوة العامة