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راشد الغنوشي في حوار مع jeune afrique : أرقامنا الخاصة تؤكد تصدّرنا لإستطلاعات الرأي و لا يمكن للحزب الأول إلّا أن يكون في المقدّمة

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في حوار له مع مجلة جون أفريك الفرنسية نشر تحت عنوان
Rached Ghannouchi : « Les Tunisiens doivent reprendre confiance en eux »

تحدّث زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي عن حظوظ حزبه في الإنتخابات القادمة حيث تظهر نتائج الإستطلاعات الحديثة تراجعا في شعبيته، معتبرا أن هناك تحفظات عديدة حول عمل هذا القطاع غير المنظم و الذي تحوم حوله عديد الشبهات، مؤكدا أن الأرقام الخاصة لديه تثبت أن النهضة لازالت الحزب الذي يحظى بثقة جزء كبير من التونسيين مقارنة بالأحزاب الأخرى التي ولدت بعد الثورة مؤكدا على العمق التاريخي و الإجتماعي للحركة، و عن سؤال الصحفية فريدة الدهماني حول المقاعد التي يتوقع أن تفوز بها حركة النهضة في إنتخابات أكتوبر التشريعية أجاب الغنوشي بأن الحزب الأول في البلاد لا يمكن إلا أن يكون في صدارة المشهد...


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Bénin - Cameroun
    17:00: Guinée-Bissau - Ghana
    20:00: Mauritanie - Tunisie
    20:00: Angola - Mali
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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