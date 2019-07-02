محكمة الاستئناف تبت في قضية عصام الدروري رفعها ضده عبد الرحمان الحاج علي

Mardi 02 Juillet 2019



باب نات

- اصدرت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكما بعدم سماع الدعوى في حق النقابي الامني عصام الدردوري وذلك في القضية التى رفعها عليه عبد الرحمان الحاج علي مدير عام للأمن الوطني سابقا من اجل تهمتى الثلب ونسية أمور غير حقيقية لموظف عمومي بسبب تدوينات ذكر فيها الدردوري الحاج علي بخصوص مسألة الأمن الموازي وقد حوكم الدردوري ابتدائيا بعام سجنا فاستأنف الحكم ...