محكمة الاستئناف تبت في قضية عصام الدروري رفعها ضده عبد الرحمان الحاج علي

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - اصدرت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكما بعدم سماع الدعوى في حق النقابي الامني عصام الدردوري وذلك في القضية التى رفعها عليه عبد الرحمان الحاج علي مدير عام للأمن الوطني سابقا من اجل تهمتى الثلب ونسية أمور غير حقيقية لموظف عمومي بسبب تدوينات ذكر فيها الدردوري الحاج علي بخصوص مسألة الأمن الموازي وقد حوكم الدردوري ابتدائيا بعام سجنا فاستأنف الحكم ...
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قناة الحوار التونسي بالقوة العامة