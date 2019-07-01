قفصة: نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2019 تسجل تحسّنا مقارنة بالسنوات الفارطة

Lundi 01 Juillet 2019



وات

- بلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان شهادة الباكلوريا 2019 بولاية قفصة، 1192 تلميذا وتلميذة من مجموع 4873 مترشّح اجتازوا هذا الامتحان، أي بنسبة نجاح تساوي 24 فاصل 46 بالمائة، وذلك وفقا لمعطيات المندوبية الجهوية للتربية بالجهة.وبحسب المعطيات ذاتها، فقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا في المعاهد العمومية بالجهة 27 فاصل 69 بالمائة، في حين كانت هذه النسبة بالمعاهد الخاصة في حدود 13 فاصل 56 بالمائة، ولم تتعدّى بالنسبة للمترشحين بصفة فردية نسبة 3 فاصل 64 بالمائة.ولاحظ المندوب الجهوي للتربية، عبد العزيز عوة، اليوم الاثنين، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، تحسّنا في نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لهذا العام بالمقارنة مع نتائج الدورة الرئيسية لشهر جوان 2018 بنسبة 19 فاصل 90 بالمائة، فضلا عن تقدم ولاية قفصة في الترتيب على مستوى المندوبيات الجهوية، حيث احتلّت المرتبة 20 على إثر نتائج الدورة الرئيسية لـ2019، مقابل تحصلها على المرتبة قبل الاخيرة في دورة جوان 2018.ولفت ذات المسؤول، إلى أهمية العمل الذي قامت به اللجنة الجهوية للاحاطة بالمؤسسات التربوية والتلاميذ والتي تشكّلت سنة 2017 بهدف الارتقاء بنتائج امتحان شهادة الباكالوريا بعد تدنّي هذه النتائج إلى "مستويات غير مسبوقة"، على حدّ قوله.وأوضح المدير المساعد للتقييم والجودة بالمندوبية الجهوية للتربية ومنسّق اللجنة الجهوية للاحاطة بالمؤسسات التربوية والتلاميذ، إبراهيم ماجدي، أنّ عمل هذه اللجنة تركّز في الموسم الدراسي 2018/ 2019 على المعاهد الثانوية بالجهة والبالغ عددها 22 من مجموع 32، والتي سجّلت في السنوات الماضية نسب نجاح دون المعدّل الوطني.وبيّن أن 5 من ضمن هذه المعاهد قد ارتقت نتائحها بشكل لافت في نتائج الدّورة الرئيسية جوان 2019 ، على غرار المعهد الثانوي بالقوسة بالسند، الذي كان ترتيبه على مستوى معاهد الجهة، 28 بالنسبة لنتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا جوان 2018 ليمر الى المرتبة 8 في دورة جوان 2019 وكذلك الشأن بالنسبة للمعهد الثانوي 2 مارس بالرديف، الذي قفز من المرتبة 26 إلى المرتبة التاسعة .وتمثّل عمل اللجنة طيلة الموسم الدراسي الحالي في تنظيم ورشات حوار وأخرى للإصغاء وللمنهجية مع تلامذة المعاهد المستهدفة إلى جانب الأولياء، كما أنجزت منتديات الباكالوريا ودروس دعم وتدارك وحصصا في الاحاطة النفسية بالتنسيق مع المستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والاخصّائيين النفسانيين.يذكر أن نسب النجاح في الدورة الرّئيسية لامتحان شهادة الباكالوريا بجهة قفصة، تراوحت بين 99 فاصل 24 بالنسبة للمعهد النموذجي و4 فاصل 65 بالمعهد الثانوي بسيدي بوبكر.ويرجّح المندوب الجهوي للتربية، تحسّن النسبة العامّة للنجاح في شهادة الباكالوريا بقفصة بعد دورة التدارك التي سيجتازها بالجهة، بداية من يوم غد الثلاثاء، نحو 1637 تلميذا وتلميذة من بينهم 1459 مترشّحا عن المعاهد العمومية.