تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم ''حزب حركة الخيار الآخر''

Lundi 01 Juillet 2019



وات

- أفادت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أنه تم تأسيس حزب سياسي جديد تحت إسم "حزب حركة الخيار الآخر" رئيسه فتحي سعيد ليصبح بذلك العدد الجملي للأحزاب السياسية 219 حزبا.وقد تم تأسيس هذا الحزب وفق ما جاء في بلاغ اليوم الاثنين لمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق لانسان، وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.