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وزير المالية و المدير العام للديوانة يؤديان زيارة عمل إلى ميناء حلق الوادي الشمالي وميناء رادس

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - أدى عشية يوم الأحد 30 جوان 2019 رضا شلغوم وزير المالية ويوسف الزواغي المدير العام للديوانة زيارة إلى ميناء حلق الوادي الشمالي قصد الاطلاع عن قرب على ظروف عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.
وقد اوصيا وفق بلاغ للديوانة التونسية الإطارات العاملة بالميناء بضرورة تسريع الإجراءات عند القيام بالمراقبة الديوانية وكانت فرصة للاطلاع على عمليات التسريح الديواني بالميناء والاستماع إلى مشاغل بعض التونسيين المقيمين بالخارج عند وصولهم إلى ميناء حلق الوادي.
كما اطلعا على ظروف عمل الوحدة البحرية للديوانة واوصيا بمواصلة العمل واليقظة أثناء القيام بعمليات المراقبة وخاصة عل مستوى المياه الإقليمية.
ثم أديا زيارة إلى ميناء رادس التجاري حيث قاما بالاطلاع على عمليات شحن وإنزال الحاويات و اوصيا بتسريع إجراءات رفع الحاويات من أجل التقليص في اجال مكوثها بالميناء.


  
  
     
  
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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
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