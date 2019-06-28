بعد نشرها إشاعة وفاة السبسي ،العين الإماراتية تصف العمليات الإرهابية في تونس ب ''الخطر الداهم'' الذي سيؤجل الإنتخابات

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في مقال لها عنونته ب " إرهاب تونس.. محاولات إخوانية للانقلاب على المسار الديمقراطي " هاجمت فيه حركة النهضة و حملتها مسؤولية العمليات الإرهابية التي عرفتها العاصمة التونسية أمس الخميس 27 جوان 2019 ,اعتبرت بوابة العين الإخبارية الإماراتية و أنه بحسب "مراقبين " فإن هذه العمليات الإرهابية المباغتة ستجعل من تنظيم الإنتخابات أمرا صعبا وفقا لنص الدستور الذي ينص على ضرورة تأجيل الإنتخابات في حالة "الخطر الداهم" .
يذكر أن بوابة العين الإماراتية كانت قد نشرت يوم أمس خبر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي و هي إشاعة تناقلتها وسائل الإعلام الإماراتية و الخليجية بشكل متزامن و مشبوه .
و كان الأستاذ في القانون الدستوري جوهر بن مبارك و خلال حضوره في برنامج "من تونس" على القناة الوطنية قد اتهم قوى إقليمية منها الإمارات بالوقوف وراء العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس و ذلك بغاية بث الفوضى لإرباك المسار الديمقراطي ،بإستغلال الحالة الصحية الدقيقة لرئيس الجمهورية
يذكر أن بوابة العين الإماراتية كانت قد نشرت يوم أمس خبر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي و هي إشاعة تناقلتها وسائل الإعلام الإماراتية و الخليجية بشكل متزامن و مشبوه .
و كان الأستاذ في القانون الدستوري جوهر بن مبارك و خلال حضوره في برنامج "من تونس" على القناة الوطنية قد اتهم قوى إقليمية منها الإمارات بالوقوف وراء العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس و ذلك بغاية بث الفوضى لإرباك المسار الديمقراطي ،بإستغلال الحالة الصحية الدقيقة لرئيس الجمهورية
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- Hier 19:22 جريحان في إطلاق نار أمام مسجد غربي فرنسا
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: ''لن نشتاق إليك''، تدوينة لأميرة اليحياوي حول الباجي قائد السبسي تثير حملة واسعة ضدّها