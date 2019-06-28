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بعد نشرها إشاعة وفاة السبسي ،العين الإماراتية تصف العمليات الإرهابية في تونس ب ''الخطر الداهم'' الذي سيؤجل الإنتخابات

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في مقال لها عنونته ب " إرهاب تونس.. محاولات إخوانية للانقلاب على المسار الديمقراطي " هاجمت فيه حركة النهضة و حملتها مسؤولية العمليات الإرهابية التي عرفتها العاصمة التونسية أمس الخميس 27 جوان 2019 ,اعتبرت بوابة العين الإخبارية الإماراتية و أنه بحسب "مراقبين " فإن هذه العمليات الإرهابية المباغتة ستجعل من تنظيم الإنتخابات أمرا صعبا وفقا لنص الدستور الذي ينص على ضرورة تأجيل الإنتخابات في حالة "الخطر الداهم" .


يذكر أن بوابة العين الإماراتية كانت قد نشرت يوم أمس خبر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي و هي إشاعة تناقلتها وسائل الإعلام الإماراتية و الخليجية بشكل متزامن و مشبوه .


و كان الأستاذ في القانون الدستوري جوهر بن مبارك و خلال حضوره في برنامج "من تونس" على القناة الوطنية قد اتهم قوى إقليمية منها الإمارات بالوقوف وراء العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس و ذلك بغاية بث الفوضى لإرباك المسار الديمقراطي ،بإستغلال الحالة الصحية الدقيقة لرئيس الجمهورية

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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