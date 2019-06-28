تونس تشارك في الدورة الأولى للمعرض الاقتصادي الصيني الافريقي بتشانغشا

Vendredi 28 Juin 2019
وات - تشارك تونس حاليا في الدورة الأولى للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الافريقي، الذي تدور فعالياته بمدينة ''تشانغشا'' الصينية خلال الفترة من 27 الى 29 جوان 2019، تحت شعار "التعاون المثمر من أجل شراكة اقتصادية صينية-إفريقية أوثق" وذلك بمشاركة 54 دولة إفريقية.
وتشارك تونس في المعرض عبر جناح وطني يمسح 64 متر مربع ومشاركة خمس مؤسسات مصدرة لزيت الزيتون إضافة إلى مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومجلس الأعمال التونسي الصيني المنضوي تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات.
ويتضمن برنامج التظاهرة تنظيم مؤتمرات وندوات إقتصادية ولقاءات مهنية ثنائية بين رجال الأعمال الأفارقة والصينيين تتمحور أساسا حول مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية مع تبادل التجارب والخبرات بشأن تعزيز المبادلات الثنائية. وتغطي مساحة المعرض أكثر من 40 ألف متر مربع بما في ذلك الأجنحة ومناطق العرض للشركات.
يذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري لإفريقيا على مدى عشر سنوات متتالية. وشهدت الصين نموا بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي في التجارة الخارجية مع الدول الأفريقية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري اذ بلغت 84.8 مليار دولار أمريكي.
كما تطور الاستثمار الصيني المباشر في القارة بنسبة 20 بالمائة على أساس سنوي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في الأشهر الخمسة الماضية بزيادة.
وتشارك تونس في المعرض عبر جناح وطني يمسح 64 متر مربع ومشاركة خمس مؤسسات مصدرة لزيت الزيتون إضافة إلى مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومجلس الأعمال التونسي الصيني المنضوي تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات.
ويتضمن برنامج التظاهرة تنظيم مؤتمرات وندوات إقتصادية ولقاءات مهنية ثنائية بين رجال الأعمال الأفارقة والصينيين تتمحور أساسا حول مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية مع تبادل التجارب والخبرات بشأن تعزيز المبادلات الثنائية. وتغطي مساحة المعرض أكثر من 40 ألف متر مربع بما في ذلك الأجنحة ومناطق العرض للشركات.
يذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري لإفريقيا على مدى عشر سنوات متتالية. وشهدت الصين نموا بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي في التجارة الخارجية مع الدول الأفريقية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري اذ بلغت 84.8 مليار دولار أمريكي.
كما تطور الاستثمار الصيني المباشر في القارة بنسبة 20 بالمائة على أساس سنوي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في الأشهر الخمسة الماضية بزيادة.
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- Hier 19:22 جريحان في إطلاق نار أمام مسجد غربي فرنسا
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