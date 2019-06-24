فتح مكتب بريد حلق الوادي –CP 2060- وغلق مؤقت لمكتب بريد الكرم الغربي – CP 2089

Lundi 24 Juin 2019



بلاغ صحفي

- يعلم البريد التونسي حرفائه أنه سيتم بداية من يوم الثلاثاء 25 جوان 2019 فتح مكتب بريد حلق الوادي –CP 2060- بمعتمدية حلق الوادي التابعة لولاية تونس.و سيؤمن مكتب بريد حلق الوادي مختلف العمليات المالية والبريدية لفائدة مواطني الجهة وهو مجهز بالإعلامية وبموزع آلي للأوراق المالية « DAB »، ومفتوح لفائدتهم بداية من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة منتصف النهار (12.00) ومن الساعة الثانية والنصف زوالا (14.30) إلى الساعة الخامسة مساء (17.00) من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.من جهة أخرى سيتم غلق مؤقت لمكتب بريد الكرم الغربي – CP 2089- بهدف إعادة تهيئته وتوسعته لمضاعفة طاقة استيعابه تلبية للحاجيات المتزايدة لمواطني المنطقة.مع العلم وأنه يمكن لحرفاء مكتب بريد الكرم الغربي خلال هذه الفترة، التوجه إلى مكتب بريد حلق الوادي–CP 2060- ومكتب بريــــد الكرم–CP 2015- ومكتب صلامبو –CP 2025- لقضاء شؤونهم والقيام بمختلف العمليات المالية والبريدية.