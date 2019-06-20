صفاقس: مسيرة مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني

Jeudi 20 Juin 2019
وات - نظّم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، مساء اليوم الخميس، مسيرة انطلقت من أمام مقره وشارك فيها عدد من النقابيين وممثلي المنظمات والجمعيات المناهضة للتطبيع أبرزها الرابطة التونسية للتسامح، وذلك احتجاجا على سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تنتهجها الحكومة وبعض أعضائها وتحديدا وزير السياحة، وفق ما ذكره عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة.
وفي ذات السياق، أوضح كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الهادي بن جمعة، في تصريح اعلامي، أن "هذه المسيرة تتنزل في إطار تمسك المنظمة الشغيلة بثوابتها المتمثلة في رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي ما انفك ينكل بالفلسطينيين ويستبيح اراضيهم ويمارس ضدهم عنصرية مقيتة لتمرير صفقة القرن"، وفق تعبيره.
وأضاف أن المنظمة الشغيلة لن تتوانى عن نضالاتها المتعددة الأشكال وماضية قدما من أجل سن تشريع واضح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا الحكومة إلى ضرورة تغيير سياستها في هذا المجال.
من جهته، أفاد رئس الرابطة التونسية للتسامح، صلاح الدين المصري، ان هذا الحراك الاحتجاجي ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني يراد من خلاله الضغط من أجل إقالة وزير السياحة، روني الطرابلسي، ومقاضاة جميع المطبعين والإسراع بسن قانون على مستوى مجلس النواب يجرم التطبيع.
ورفع المتظاهرون خلال هذه المسيرة، التي جابت شوارع المدينة وعادت إلى مكان انطلاقها، عديد الشعارات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمنادية بالوحدة العربية، والتازر مع القضية الفلسطينية، وحظيت بتغطية اعلامية هامة من مختلف وسائل الإعلام الجهوية والمركزية والأجنبية.
وفي ذات السياق، أوضح كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الهادي بن جمعة، في تصريح اعلامي، أن "هذه المسيرة تتنزل في إطار تمسك المنظمة الشغيلة بثوابتها المتمثلة في رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي ما انفك ينكل بالفلسطينيين ويستبيح اراضيهم ويمارس ضدهم عنصرية مقيتة لتمرير صفقة القرن"، وفق تعبيره.
وأضاف أن المنظمة الشغيلة لن تتوانى عن نضالاتها المتعددة الأشكال وماضية قدما من أجل سن تشريع واضح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا الحكومة إلى ضرورة تغيير سياستها في هذا المجال.
من جهته، أفاد رئس الرابطة التونسية للتسامح، صلاح الدين المصري، ان هذا الحراك الاحتجاجي ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني يراد من خلاله الضغط من أجل إقالة وزير السياحة، روني الطرابلسي، ومقاضاة جميع المطبعين والإسراع بسن قانون على مستوى مجلس النواب يجرم التطبيع.
ورفع المتظاهرون خلال هذه المسيرة، التي جابت شوارع المدينة وعادت إلى مكان انطلاقها، عديد الشعارات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمنادية بالوحدة العربية، والتازر مع القضية الفلسطينية، وحظيت بتغطية اعلامية هامة من مختلف وسائل الإعلام الجهوية والمركزية والأجنبية.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:28
|04:59
|03:03
|
30°
|29°
|% 25
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|29°-25
|42°-28
|32°-23
|41°-24
|36°-23
Follow @babnet_Tunisie
(133 804) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 183) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 732) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 519) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 56 601) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 54 618) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 51 553) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 50 764) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 182) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 341) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 362) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 284) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 672) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 37 400) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 36 616) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 345) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 649) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 360) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 157) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 586) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:zoulel (Tunisia )
Sur:نبيل القروي بريء من هذه الاشاعات المغرضة..